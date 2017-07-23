11 yaşındaki çocuk tüfekle şakalaştığı kuzenini öldürdü

Gaziantep'te evde bulduğu tüfekle oynayan 11 yaşındaki S.K., şakalaşırken kazayla tetiğe dokununca down sendromlu halasının oğlu 24 yaşındaki Serkan Göçer'in ölümüne neden oldu.

Olay, dün gece Zülfikar Mahallesi’nde meydana geldi. S.K., evlerine misafirliğe gelen down sendromlu halasının oğlu Serkan Göçer ile odada oynarken, eline geçirdiği av tüfeğiyle şakalaşmaya başladı.

İddiaya göre S.K.'nın şakalaşmak için doğrulttuğu tüfeğin tetiğine kazaen dokunmasıyla silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Serkan Göçer'in başına isabet etti. Eve çağrılan sağlık görevlileri, Serkan Göçer'in öldüğünü belirledi.

Göçer'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Kuzeninin ölümüne yol açan S.K. ise, Cumhuriyet Savcısı tarafından psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Göçer'in cenazesinin, ikindi vakti Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği belirtildi.