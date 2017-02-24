11 yaşındaki çocuk komünizmi savundu: Fakir insanlar olmamalı!

Kanada Quebec’te yaşayan 11 yaşındaki Dylan isimli bir çocuğun, kendine has üslubuyla anlattığı "Neden Komünizme İhtiyacımız Var" isimli videosu izlenme rekorları kırdı. Youtube'daki 'Sceneable' isimli hesabın sahibi Dylan'ın çektiği bu video, şimdiden 300 bin izlenmeye yaklaştı.

Sol'da yer alan habere göre; videosunun tanıtım kısmına "Fazladan sahip olduğunuz parayı paylaşmanız gerekir. Sızlanmayı kesin" yazan Dylan, kendine has üslubuyla anlattığı komünizmi "Zenginliğini paylaşan bir toplum" olarak tanımlıyor.

Bölüşüm ve paylaşım arasındaki farkı da belirten Dylan, komünizmin gerekliliğini şu sözlerle vurguluyor:

"Fakir insanlar olmamalı. Bir sınıfa mensup tüm insanların olduğu gibi fakir olması iyi bir şey değil. İnsanların paraya ihtiyacı var. İnsanların iş bulamadıkları için parasız kalıp ortalıkta evsiz kalmalarına müsade edemeyiz"

İşte Dylan'ın o videosu: