-11 YAŞINDAKİ ÇOCUK HALASINI VURDU ŞANLIURFA (A.A) - 20.02.2011 - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, boş zannettiği tüfekle oynayan 11 yaşındaki çocuk, halasını kazara vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Gölcük köyünde, babasına ait, boş zannettiği av tüfeğiyle oynayan Emre A. (11) silahın kazara ateş alması sonucu halası Nadile A'nın (43) yaralanmasına neden oldu. Nadile A, patlamayı duyarak olay yerine gelen yakınlarınca Hilvan Devlet Hastanesine götürülürken yaşamını yitirdi. Hilvan Devlet Hastanesinin morguna kaldırılan ceset, otopsi için Şanlıurfa'ya sevk edildi. Emre A'nın, ifadesinde, ''Tüfeğin dolu olduğunu bilmiyordum. Halama doğrultup şaka yapmak istedim. Birden patladı'' dediği öğrenildi.