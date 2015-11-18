11 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki çocuğu kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Şanlıurfa'da, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Mehmet Emin Uludağ, tartıştığı 4'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki başka bir öğrenci tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, Eyyübiye Mahallesi’ndeki Harran Kapı Mezarlığı'nda meydana gelen olayda Bilim İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Emin Uludağ, okul harçlığını çıkartmak için mezarlıkta dua etmeye gelenlerin yakınlarına ait mezarları sulamaya gitti. Bu sırada mezarlığa gelen 11 yaşındaki E.Ü., iddiaya göre küçük Mehmet Emin'den parasını istedi. Bu isteğe olumsuz yanıt veren iki çocuk arasında kavga çıktı. Bu sırada E.Ü. yanındaki bıçakla Mehmet Emin Uludağ'ı kalbinden bıçaklayarak kaçtı. Bir süre sonra mezarlık görevlileri tarafından kanlar içerisinde bulunan küçük çocuk götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından inceleme başlatan polis, mezarlık çevresinde şüpheli gördüğü 10 kişinin ifadesine başvurdu ve kaçan şüpheli çocuğun ismini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 4'üncü sınıf öğrencisi şüpheli çocuğu Gazi İlkokulu’ndaki sınıfında gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada ifadesine başvurulan E.Ü., arkadaşını parası yüzünden bıçakladığını, kan bulaşan elbisesini evde değiştirip okula gittiğini söyledi.