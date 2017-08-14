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11 yaşında otelin şef aşçısı oldu

Can Avcı, 11 yaşında Bodrum'daki 5 yıldızlı bir otelin şef aşçısı olmayı başardı.

14 Ağustos 2017 14:09

Can Avcı henüz 11 yaşında. Turan-Ekaterina Avcı çiftinin, üç çocuğunun en büyüğü. Ailesiyle birlikte Moskova'da yaşıyor, yazlarını babasının Bodrum, Torba'daki otelinde geçiriyor.

Yaşıtları denizin, bilgisayar oyunlarının tadını çıkarırken, o saatlerini ocak başında geçiriyor. Yemek merakını anlatmaya çok hevesli. Patron çocuğu diye ona torpil geçilmemiş. Paspas yapmaktan çöp dökmeye kadar verilen bütün görevleri yerine getirmiş.

Genç şef adayı bu yıl babasını ikna ederek oteldeki restoranlardan birinin bütün sorumluluğunu üstlenmiş. Hayalleri bununla sınırlı değil. Bu yıl altıncı sınıfı okuyacak olan Avcı, temel eğitimini tamamladıktan sonra aşçılık okuyacak.

O zamana kadar geçen sürede hayranlık duyduğu şeflerin yemeklerini tatmak ve bıçak koleksiyonunu geliştirmek istiyor. Zamanla restoran sayısını artırıp patron olmak ve televizyonda bir program yapmak da hayalleri arasında. Hedefi, Türkiye'ye Michelin Yıldızı getirmek.

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