11 yaşında kaçırıldı 18 yıl sonra bulundu

Yine bir kaçırma, esaret ve tecavüz olayı... Yer bu kez Amerika'nın California eyaleti... 18 yıl önce 11 yaşındayken kaçırılan Jacee Lee Dugardin'in yıllar süren esareti sona erdi. Dugard'ı kaçıran Phillip Garrido, genç kadını ve iki çocuğuyla birlikte polise giderek yaptıklarını itiraf etti.







California eyaletinin Contra Costa bölgesi polis yetkilileri, 58 yaşındaki Phillip Garrido ile karısı 54 yaşındaki Nancy Farrido'nun adam kaçırma ve suç işleme için plan kurma suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.

Yetkililer, daha önceden güç kullanma ve korkutma yoluyla tecavüzden hüküm giymiş olan Phillip Garrido hakkında Dugard olayında da güç kullanarak tecavüz etme ve ahlaksız hareketler yapmasıyla ilgili araştırma yapıldığını kaydetti.

Üvey baba suçlanıyordu

Yetkililer, Dugard'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve genç kadının bugün ailesiyle bir araya geldiğini bildirdi. Ailesinin genç kızı tanıdığı belirtilirken her ihtimale karşı DNA testinin yapılacağı bildirildi.

Dugard'ı 1991'de son gören kişi olarak bilinen ve olayla ilgili uzun süre şüpheli olarak görülen üvey babası Carl Probynve, üvey kızının bulunması için her şeyi yaptığını ama yine de Dugard ortaya çıkana kadar şüpheli olarak adeta cehennem hayatı yaşadığını söyledi.

Porbynve, bu olay nedeniyle evliliğinin de sona erdiğini kaydetti.

58 yaşındaki Phillip Garrido ile karısı 54 yaşındaki Nancy Farrido, adam kaçırma ve suç işleme için plan kurma suçlamasıyla tutuklandı

Saldırgandan iki çocuk doğurmuş

ABD'de 1991'de 11 yaşındayken kaçırılan, 18 yıl hapis hayatı yaşayan Jaycee Lee Dugard'ın, saldırganın tecavüzleri sonucu iki de çocuk doğurduğu bildirildi.

Dugard'ın kaçırıldıktan 18 yıl sonra bulunmasıyla ilgili soruşturmayı sürdüren polis yetkilileri, 58 yaşındaki Phillip Garrido'nun kızı Antioch kentinin banliyösünde bulunan evinin arka tarafında adeta esir kampı oluşturduğu bir yerde tutuğunu, dış dünyayla bağlantı kurmasını engellemek için kızın bulunduğu yeri tentelerle kapattığını, duvar ördüğünü kaydetti.

Tecrit edilmiş

Dugard'ın uğradığı tecavüzler sonucunda doğurduğu 15 ve 11 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte aynı yerde tutulduğunu belirten El Dorado Şerif yardımcısı Fred Kollar, "Çocukların hiçbiri ne okul, ne doktor yüzü görmüş. Tamamen tecrit edilmiş durumda tutulmuşlar" dedi.

Çocukların bulunduğu yerde tellere elektrik verildiğini de ifade eden Kollar, çocukların ne dış dünya ne de duş gibi gereksinimlerle ilgili hiç bir bilgisi bulunmadığını belirterek, tutuldukları yeri de "esir kampı gibi" diye açıkladı.

Karısı 54 yaşındaki Nancy Garrido ile birlikte tutuklanan Phillip Garrido'nun kaçırma suçunu kabul ettiğini belirten Contra Costa polis sözcüsü Jimmie Lee de, daha önce tecavüzden hüküm giymiş Garrido'ya Dugard olayıyla ilgili olarak ayrıca tecavüz etme ve küçüklere yönelik ahlaksız hareketler gibi suçlamalar yöneltilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Garrido'nun Antioch'daki evi polis kordonu altına alınırken, olayla ilgili soruşturma bölge polisi ve federal soruşturma bürosu FBI tarafından yapılıyor.

Garrido çiftinin komşusu 78 yaşındaki Helen Boyer ise, "hoş ve dost canlısı" olarak tanımladığı çiftin özellikle Phillip Garrido'nun annesinin sağlığına çok dikkat ettiklerini, kendisinin de bir ihtiyacı olduğunda ilk onların geldiğini söyledi.