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11 üniversiteli tutuklandı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Öcalan'ın doğum gününde Şanlıurfa'da çıkan olaylarda ölen üniversite öğrencisi için PKK'nın çağrıs&

11 Nisan 2009 03:00

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Abdullah Öcalan'ın doğum gününde Şanlıurfa'da çıkan olaylarda ölen üniversite öğrencisi için PKK'nın çağrısı üzerine boykot yaparak sınıfları boşalttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 11'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da terörist Abdullah Öcalan'ın doğum gününde çıkan olaylarda ölen 2 kişiden biri olan Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Mahsum Karaoğlan'ın ardından PKK, üniversitede dersleri 3 gün boykut çağrısı yaptı. Bunun üzerine iddiaya göre, PKK yandaşları öğrenciler dersleri boykot ederken, diğer öğrencilerin de derslere girmesini baskıyla engelleyip, sınıflarda bazı eşyara zarar verdi. Derse giremeyen öğrencilerin şikayetleri üzerine polis üniversitede operasyon düzenleyip 12 kişiyi gözaltına aldı.

Polisteki soruşturmaları tamamlanan öğrencilerden 11'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından, `örgüt adına eylem yapmak, kamu malına zarar vermek, eğitim hakkı kısıtlamak, karşı gelen öğrencileri tehdit etme' gerekçesiyle tutuklanırken, 1 öğrenci serbest bırakıldı.

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