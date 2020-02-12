Mülteci kamplarındaki çocukların eğitimi için mücadele eden Suriyeli mülteci Almellehan'a 'Barış Ödülü' verildi

Almanya Merkezli Dresden Dostları Derneği'nin 11. Uluslararası Barış Ödülü, Suriyeli eğitim aktivisti Muzoon Almellehan'a verildi.

Küçük yaşlardan itibaren mülteci kamplarında kalan ve Ürdünlü çocukların eğitim sorunlarıyla ilgilenen Suriyeli Muzoon Almellehan'a ödülü Almanya'da Semperoper Dresden opera salonunda yapılan törende verildi.

Törende konuşan Almellehan, "Mülteci kampında zorla çalıştırıldım. Zorla evlendirildim. Çocuklar bunun sonucunda iyi bir eğitim ve gelecek fırsatını kaybediyor. Bu yüzden çocukların sesi olmak ve okula gitmelerine imkân sağlamaktan gurur duyuyorum” dedi.

10 bin Euro değerindeki para ödülünün de sahibi olan Almellahan, 'Time Magazine' dergisi tarafından 2017 yılında dünyanın en etkin 30 genci arasında gösterilmişti. Hayatını İngiltere’de sürdüren 21 yaşındaki Almellehan, 2017 yılından beri UNICEF’in en genç İyi Niyet Elçisi görevini yürütüyor.