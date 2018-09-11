T24 LogoT24 Logo
Gündem

11 suçtan aranan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, 11 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen A

11 Eylül 2018 18:16

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, 11 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen A.K. (17), polis tarafından yakalandı.
Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 motosiklet ile iş yeri hırsızlığı dahil 11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan A.K.\'nin ilçeye geldiğini belirledi. A.K.\'yi takibi alan ekipler, saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. 11 suçtan aranma kaydı bulunan A.K.\'nin, cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat YAYINMALKARA Tekirdağ DHATEKİRDAĞ MalkaraMalkara Emniyet MüdürlüğüEmniyettekiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24