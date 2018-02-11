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Spor

11 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG 13:30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Bursaspor   13:30 Kayserispor - Sivasspor   16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor   19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe GALATASARAY 17:00 Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak BEŞİKTAŞ -Takım

11 Şubat 2018 12:25

SÜPER LİG
13:30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Bursaspor  
13:30 Kayserispor - Sivasspor  
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor  
19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

GALATASARAY
17:00 Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

BEŞİKTAŞ
-Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG
13:00 İstanbulspor - Ümraniyespor  
13:00 Samsunspor - BB Erzurumspor  
15:30 Eskişehirspor - Akın Çorap Giresunspor
18:00 Balıkesirspor Baltok - MKE Ankaragücü

AVRUPA\'DAN FUTBOL
20:00 Werder Bremen - Wolfsburg (Yunus Mallı)
20:30 Celta Vigo - Espanyol (Emre Mor)
22:45 Roma - Benevento (Cengiz Ünder)

BOKS
Spor Toto Türkiye Boks Ligi\'nin ilk hafta maçları Erzurum Gençlik ve Spor-Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar, Beşiktaş-Malatya Turgut Özak SK ve Fenerbahçe-Ankara Sağlık Spor maçlarıyla tamamlanacak. 

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş
15:15 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Doğuş
17:00 Sakarya BŞB Basketbol - Yeşilgiresun Belediyespor
19:30 Anadolu Efes - Eskişehir Basket

HENTBOL
-Eurochallenge Cup-
15:00 Göztepe - AEK başlayacak

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
15:30 İlbank - Seramiksan
17:30 Nilüfer Bld. - Bursa B.Şehir Bld.
14:00 Çanakkale Bld. - VakıfBank
17:30 Beşiktaş - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
17:00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe

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