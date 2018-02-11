11 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

13:30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Bursaspor

13:30 Kayserispor - Sivasspor

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor

19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

GALATASARAY

17:00 Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

BEŞİKTAŞ

-Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG

13:00 İstanbulspor - Ümraniyespor

13:00 Samsunspor - BB Erzurumspor

15:30 Eskişehirspor - Akın Çorap Giresunspor

18:00 Balıkesirspor Baltok - MKE Ankaragücü

AVRUPA\'DAN FUTBOL

20:00 Werder Bremen - Wolfsburg (Yunus Mallı)

20:30 Celta Vigo - Espanyol (Emre Mor)

22:45 Roma - Benevento (Cengiz Ünder)

BOKS

Spor Toto Türkiye Boks Ligi\'nin ilk hafta maçları Erzurum Gençlik ve Spor-Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar, Beşiktaş-Malatya Turgut Özak SK ve Fenerbahçe-Ankara Sağlık Spor maçlarıyla tamamlanacak.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş

15:15 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Doğuş

17:00 Sakarya BŞB Basketbol - Yeşilgiresun Belediyespor

19:30 Anadolu Efes - Eskişehir Basket

HENTBOL

-Eurochallenge Cup-

15:00 Göztepe - AEK başlayacak

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

15:30 İlbank - Seramiksan

17:30 Nilüfer Bld. - Bursa B.Şehir Bld.

14:00 Çanakkale Bld. - VakıfBank

17:30 Beşiktaş - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

17:00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe