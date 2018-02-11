11 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
13:30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Bursaspor
13:30 Kayserispor - Sivasspor
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor
19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
GALATASARAY
17:00 Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak
BEŞİKTAŞ
-Takım izinli
SPOR TOTO 1. LİG
13:00 İstanbulspor - Ümraniyespor
13:00 Samsunspor - BB Erzurumspor
15:30 Eskişehirspor - Akın Çorap Giresunspor
18:00 Balıkesirspor Baltok - MKE Ankaragücü
AVRUPA\'DAN FUTBOL
20:00 Werder Bremen - Wolfsburg (Yunus Mallı)
20:30 Celta Vigo - Espanyol (Emre Mor)
22:45 Roma - Benevento (Cengiz Ünder)
BOKS
Spor Toto Türkiye Boks Ligi\'nin ilk hafta maçları Erzurum Gençlik ve Spor-Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar, Beşiktaş-Malatya Turgut Özak SK ve Fenerbahçe-Ankara Sağlık Spor maçlarıyla tamamlanacak.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş
15:15 Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe Doğuş
17:00 Sakarya BŞB Basketbol - Yeşilgiresun Belediyespor
19:30 Anadolu Efes - Eskişehir Basket
HENTBOL
-Eurochallenge Cup-
15:00 Göztepe - AEK başlayacak
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
15:30 İlbank - Seramiksan
17:30 Nilüfer Bld. - Bursa B.Şehir Bld.
14:00 Çanakkale Bld. - VakıfBank
17:30 Beşiktaş - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
17:00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe