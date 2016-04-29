11 soruda 1 Haziran'da dağıtıma başlanacak olan çipli pasaportlar

Türkiye ile AB arasında varılan mutabakata göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen üyesi ülkelere vizesiz seyahat edebilmesi için verilen tarih yaklaşıyor. Hükümet bunun için TBMM’de gereken yasal düzenlemeleri çıkarıyor. Vizesiz seyahat için şartlardan birisi AB’ye uyumlu yeni pasaport konusu. AB’nin yeni çip şartı, 1 Haziran’dan itibaren alınacak pasaportlara yeni çip konulmasıyla aşıldı. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, pasaport konusunda öne çıkan 11 soru ve yanıtları şöyle:

Mevcut pasaportlarla Schengen ülkelerine vizesiz seyahat mümkün olacak mı?

- Hayır olmayacak. Bu pasaportlarla seyahat etmek isteyenler vize almak zorundalar.

Hangi pasaportla mümkün olacak?

- 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren alınacak pasaportlarla mümkün olacak. Bu pasaportların çiplerine AB’nin şart koştuğu biyometrik veriler (parmak izleri ve bazı kişisel veriler) yüklenmiş olacak.

Bu pasaportlarda fiziki bir değişiklik olacak mı?

- Hayır, şu andaki pasaportların aynısı olacak. Önceki pasaportlardan farklı olduğunu göstermek için kapak ön veya arka sayfasına bir işaret eklenme ihtimali bulunuyor.

Mevcut pasaportlarını yeni çipli pasaportla değiştirmek isteyenler ücret ödeyecek mi?

- Evet, pasaport için cüzdan ücreti ödenecek.

Mevcut pasaportun süresi örneğin 10 yıllık ise yeni alanacak pasaportun kullanım süresine bu dahil edilecek mi?

- Eski pasaportun kullanım süresi yeni pasaporta eklenecek. Geçerli süre harcı ödendiğinden bunun için harç talep edilmeyecek.

1 Haziran 2016’dan itibaren hususi (yeşil), hizmet (gri) ve diplomatik pasaportların da çipleri değişecek mi?

- Evet bu pasaportların çiplerine de biyometrik veriler eklenmeye başlanacak.

Peki, bazı AB ülkelerinin kullanmaya başladığı kişisel bilgilerin yer aldığı sayfanın özel bir maddeyle kaplandığı pasaportların basımı ve ihalesi için görüşmeler yapılıyor mu?

- Evet, bu amaçla AB ile bir proje yapıldı. İhale süreci devam ediyor. Bu yılın sonuna doğru endüstriyel altyapıyla basımı yapılacak yeni pasaportlar kullanıma sunulacak. Bu pasaportlarda yeni bazı güvenlik ögeleri olacak. Tamamen otomasyon ortamında basımı yapılacak ve kullanıma hazır duruma getirilecek. Çipler, kişisel verilerin bulunduğu sayfada yer alacak. Bu sayfa özel bir madde ile kaplanacak.

Yeni pasaportlar devreye girince, 1 Haziran 2016’dan sonra alınmış pasaportları bu pasaportlarla değiştirmek şart mı?

- Hayır şart değil. Ancak pasaportun süresi yeni cilt kapaklı pasaportların basımından sonraki bir tarihte sona eriyorsa, alınacak yeni pasaport ‘AB’ye tam uyumlu’ olacak.

Yeni çipli pasaportlarla AB üyesi olup Schengen üyesi olmayan Birleşik Krallık (İngiltere) ve İrlanda Cumhuriyeti’ne vizesiz seyahat mümkün mü?

- Hayır. İrlanda ve Birleşik Krallık için vize almak şart. Bu ülkelerden vizeleri bulunanların eski pasaportları yeni pasaportlara iliştirilecek.

Peki AB üyesi olmayıp, Schengen bölgesi ülkeleri arasında yer alan İsviçre, Norveç ve İzlanda’ya vizesiz seyahat yapılacak mı?

- Evet bu ülkelerin yanı sıra, şehir devletler durumundaki Liechtenstein, Andorra ve San Marino’ya da otomatikman vizesiz seyahat mümkün olacak.

AB üyesi olup, Schengen’e dahil olmayan Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan için vize almaya devam edilecek mi?

- Yeni uygulamayla birlikte Türk vatandaşları bu üç ülkeye de vizesiz seyahat edebilecekler.