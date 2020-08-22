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11 şehir hastanesi için altı ayda 3.2 milyar lira harcandı

1 milyar 628 milyon TL kira, 1 milyar 602 milyon TL hizmet bedeli ödemesi gerçekleştirilmiş

22 Ağustos 2020 08:12

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın açıkladığı harcama kalemlerine göre, yapımı tamamlanarak hizmete açılan 11 şehir hastanesi için bu yılın ocak ve haziran aylarını kapsayan ilk altı ayda, bakanlık kasasından 3.2 milyar TL harcandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, “Yap - kirala - devret modeli ile yaptırılan hastaneler” diye belirttiği şehir hastaneleri için sadece bu yılın ilk altı ayda 1 milyar 628 milyon TL kira ödedi. Şehir hastanelerine hizmet bedeli adı altında 1 milyar 602 milyon TL para ödendiği belirtildi.

Geçen aylarda Başakşehir’de hizmete açılan şehir hastanesi ile birlikte toplam 11 şehir hastanesi bulunuyor. 11 şehir hastanesinden, Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan beşini de Saray’ı yapan ve kamunun milyarlarca liralık ihalelerini alan Rönesans Holding işletiyor.

Üstelik şehir hastaneleri projeleri Sayıştay tarafından denetlenemiyor. Milletvekillerinin şehir hastanelerinin maliyeti ve işletmesi hakkındaki soruları bugüne kadar ‘ticari sır’ gerekçesiyle cevapsız kalıyor.

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