11 sağlık örgütü siyasilere ‘tezkereye hayır’ çağrısı yaptı

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM’de yarın görüşülecek Suriye tezkeresi öncesi 11 sağlık meslek örgütü siyasilere, ‘tezkereye hayır’ çağrısı yaptı. Ortak bir bildiri metnine imza atan örgütler, “Ülkeyi Ortadoğu’da bir maceraya sürükleyecek olan onaylamadığımız tezkerenin, TBMM üyelerince reddedilmesi için çağrıda bulunuyoruz” dedi. “Savaş Bir Halk sağlığı Sorunudur. 3 Ekim tezkeresine Hayır” baylıklı bildiri şöyle:

İnsanlık tarihi boyunca çıkar savaşlarını sürdürdüğü bölgemizde, her gün yaratılan farklı kaoslara yeni figürler ekleme planları içinde ülkemiz hep yer almıştır.

Bir insanlık suçudur aslında Ortadoğu’da sergilenen oyunlar. Çocuklar ve kadınlar bu oyunun savunmasız ve zoraki mağdurlarıdır.

Halkların iradesi dışında yaratılan liderlerle bölgedeki düzeni sessizce seyreden batılı güçlerin, yeni savaş araçlarını deneme alanı olarak kullandıkları bölgemizde öylesine acılar yaşanmaktadır ki; ortak tarihimiz içinde geçmişte birlikte yaşadığımız komşularımız, kimilerimizin yakın akrabası, kültürü ortak, kardeşlerimiz dediğimiz insanların acılarını paylaşmak varken; kan ve gözyaşıakıtacak rollere soyunmak; tarih önünde yeni kuşaklara anlatamayacağımız, başımızı önümüze eğeceğimiz utanç tablosuna çocuklarımızı ortak etmek demektir.

Siyasetçilerimiz, zengin tarihi birikimi ve dış politika geleneği olan ülkemizin politikalarını buna uygun düzenlemek zorundadır. Türkiye; emperyalist güçlerin akıtacağı kana ortak olmayacağını; "3 Ekim Tezkeresine Hayır" diyerek göstermek zorundadır.

Bizler, Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak, iktidar-muhalefet ayırımı olmaksızın, hükümetin TBMM gündemine getirdiği ve ülkeyi Ortadoğu’da bir maceraya sürükleyecek olan onaylamadığımız tezkerenin, TBMM üyelerince reddedilmesi için çağrıda bulunuyoruz.

TTB (Türk Tabipleri Birliği),TDB (Türk Dişhekimleri Birliği),SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası), Dev Sağlık İş(DİSK, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası),THD (Türk Hemşireler Derneği),TED (Türk Ebeler Derneği),SHUD (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği),Türk Psikologlar Derneği,Tüm RAD-DER (Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği),TMRT DER (Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği), SÖZSEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)