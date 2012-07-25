11 Rus savaş gemisi Akdeniz'de buluştu

Rusya’nın Karadeniz, Kuzey ve Baltık deniz donanmalarına ait toplam 11 savaş gemisinden oluşan birleşik filonun, TSI 15.00 itibarıyla Akdeniz’de toplandığı bildirildi. Rus filosunun önümüzdeki günlerde Akdeniz ve Karadeniz uluslararası sularında tatbikat yapacağı da belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan resmi RIA ajansına yapılan açıklamaya göre bir hafta önce Rusya’nın Kuzey ve Baltık donanmalarından yola çıkan 7 savaş gemisi dün öğleden sonra Cebelitarık boğazını geçerek Akdeniz’e giriş yapmış oldu.

Rusya’nın Karadeniz donanmasına ait 4 savaş gemisi ise daha önce Türkiye Boğazlarını geçerek güneydoğu Akdeniz’de Suriye açıklarda uluslararası sularda demir atmıştı.

Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait onun üzerinde savaş gemisinin neden Akdeniz’i indirildiği sorusuna izahat getiren Rusya Savunma Bakanlığı, “Üç donanmadan savaş gemilerinin tek komuta altında verilen görevleri yerine getirip getiremeyecekleri test edilecek. Kuzey ve Baltık donanmasına ait gemiler Akdeniz ile Karadeniz’de atışlı tatbikat yapacak. Karadeniz donanmasına ait 4 savaş gemisi ise birleşmeden sonra da güneydoğu Akdeniz bölgesinde verilen görevleri yerine getirmeye devam edecek” açıklaması yaptı.