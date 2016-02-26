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11 öğrenci ve 1 veliye cinsel istismarda bulunan öğretmen emekliliğini istedi!

Öğretmen idari soruşturma sonuçlanmadan emekli olursa emeklilik haklarını kaybetmiyor

26 Şubat 2016 09:27

Hakkında 11 öğrenci ve 1 veliye ‘cinsel istismar ’da bulunduğu iddiasıyla dava açılan Ankara Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi Kuran öğretmeni Sefer A., emekliliğini istedi. Öğretmen emekli olursa idari soruşturmadan kaçıp emeklilik haklarını kaybetmiyor.

Şikâyet üzerine soruşturma açan savcılık, Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi Kuran öğretmeni Sefer A.’nın, 11 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunmak, bir öğrenci velisini taciz etmekten 274.5 yıla kadar hapsini istedi. İddianamede suçlamalar şöyle sıralandı: “Sefer A. 15 yaşından küçük birçok kız öğrenciyi belinden sarılarak öptü, gözle taciz etti, tensel temas kurdu, âdet tarihlerini sorarak kızları utandırdı.”

 

Takipsizlik verilmiş

 

Hürriyet’ten Nurettin Kurt’un haberine göre, Sefer A. kendisini “Kız-erkek ayrımı yapmadan onlara gerekli sevgi ve şefkati gösteririm. Öğrencilerim de beni bir baba gibi görerek saygılarını esirgemezler” diyerek savundu. İddianamede, sanık öğretmen hakkında benzer şikâyetlerin daha önce de yapıldığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2004 tarihinde bazı öğrencilere karşı taciz suçlamasından “takipsizlik” kararı verildiği anlatıldı. Savcılık tutuklama talep etti. 1 Nisan tarihinde hâkim karsısına çıkacak olan şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağına mahkeme duruşma esnasında karar verecek.

 

“Örtbas ediliyor”

 

Şikâyetçi yakınları, okul yönetiminin taciz olayını kapatmak istediğini ve idari soruşturmanın da gerektiği gibi yapılmadığını öne sürerek “Hakkında dava açılan ve 274 yıl hapis cezası istenen şüpheli, tutuklanmadığı gibi  bir de emekli olup idari soruşturmadan kurtulmak istiyor” tepkisini gösterdiler. Şikâyetçi öğrenci velisi de savcılık ifadesinde, kendisine yapılan cinsel taciz olayını okul yönetimine anlattığını, yönetimin olayı kapatmak için çaba sarf ettiğini öne sürmüştü.

 

Taktik mi yapıyor

 

Öğretmen idari soruşturma sonuçlanmadan emekli olursa emeklilik haklarını kaybetmiyor. Bir kez emekli olduktan sonra da mahkemeden ceza alsa bile kazanılmış hakları elinden alınamıyor.

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