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Spor

11 Ocak Perşembe Spor Gündemi

(ÖZEL) Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Başakşehir'in başarısı tesadüf değil" "Çok karakterli oyuncu grubumuz var" "ikinci yarı son derece zor geçecek" "Yaşanan sıkıntılar hedeflerimizin önüne geçmedi" "Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de ikinci yar

11 Ocak 2018 12:28

(ÖZEL) Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: \"Başakşehir\'in başarısı tesadüf değil\"
\"Çok karakterli oyuncu grubumuz var\"
\"ikinci yarı son derece zor geçecek\"
\"Yaşanan sıkıntılar hedeflerimizin önüne geçmedi\"
\"Süper Lig ve TFF 1\'inci Lig\'de ikinci yarı çekişmeli geçecek\"
\"Cenk\'in sorumluluğu daha da arttı\"
\"Fatih Terim\'in gelişi ivme kazandıracaktır\"

BEŞİKTAŞ
11:00-18:00 Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.
13:00 Atiba basın toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY
10:30-17:30 Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına çift idmanla devam edecek.

FENERBAHÇE
10:30 Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını sürdürecek.
12:00 Şener Özbayraklı basın toplantısı düzenleyecek.

TRABZONSPOR
Takım izinli

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11:00 Turuncu-lacivertli ekip hazırlıklarını sürdürecek

BURSASPOR
10:00 Yeşil-beyazlılar hazırlıklarına devam edecek.

EVKUR YENİ MALATYASPOR
13:30 Başkan Adil Gevrek, teknik heyet ve futbolcular basınla bir araya gelecek.

SERİK KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞI
Gedik Mahallesi\'ne yapılan kültür merkezinin açılışına Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa Başkanı Hasan Hilmi Öksüz ve bazı futbolcular katılacak.

BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
22:45 Valencia Basket - Fenerbahçe Doğuş
-Kadınlar Avrupa Ligi-
19:30 Galatasaray - Castors Braine
-Kadınlar Avrupa Kupası-
18:00 Hatay BŞB - Enisey
20:30 TTT Riga - Mersin BŞB

VOLEYBOL
-CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi-
19:00 Fenerbahçe - Igor Gorgonzola Novara

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