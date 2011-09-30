-11 muvazzaf askerin sorgusu tamamlandı MALATYA (A.A) - 30.09.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 11 muvazzaf askerin sorgusu tamamlandı. Özel yetkili cumhuriyet savcıları Şeref Gürkan ve Özden Doğan daha önce sorguladığı 7 askerin ardından, bugün akşam saatlerinde 4 askerin sorgulamasını da tamamladı. Sorgulamaları tamamlanan askerler, Malatya Merkez Komutanlığı'na götürüldü. Askeri personellerin sorgulamalarının ardından, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan 5 sivil de Malatya Adliyesi'ne getirildi. Mahkumların giriş yaptığı kapıdan adliyeye alınan sivillerin sorgusu sürüyor. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet savcısının talimatıyla 5 ayrı kentte başlatılan operasyon kapsamında, 11'i muvazzaf asker toplam 16 kişi gözaltına alınmıştı.