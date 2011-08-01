11 milyon Afrikalı için ‘duyarlılık’ çağrısı

T24- Son 60 yılın en büyük kuraklığını yaşayan, 11 milyon insanın açlık, yetersiz beslenme tehditindeki Afrika için kamuoyu ‘duyarlığı’ artırılmaya çalışılıyor. AKP İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, “ 5 yıldızlı otellerde iftar verilsin, ama Afrika unutulmasın” dedi. Afrika’dan gelen en son fotoğraflar medyaya dağıtıldı. Çaresizlikten ağlayan anneler, açlıktan, susuzluktan çadırda uyuyan çocuklar. Bir kap yemek için kucakta bekleyen bebekler.

Kenya ve Somali'den açlığın fotoğrafları





Nebati, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Somali, Kenya, Etiyopya ve Cibuti için yardım çağrısında bulundu. Kurak bölgelerden kaçmak isteyen çok sayıda insanın mülteci olarak çeşitli kamplara yerleştirildiğini anlatan Nebati, Türkiye'den bu kamplara yardım ulaştırılması için TİKA'nın da özel bir çalışma yaptığını anlattı.

Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile bazı sivil toplum kuruluşlarının da yardım kampanyaları başlattığını belirten Nebati, kampanyalara destek istedi. Nureddin Nebati, zamanında müdahale edilmemesi halinde, açlık krizinin önümüzdeki 2 ayda Somali'nin tamamını ve Kenya'nın kuzeyi ile Etiyopya'nın doğu bölgelerini etkisi altına almasının beklendiğini söyledi.





554 bin çocuk beslenmeye muhtaç



Bölgeden gelen haberlere göre, yetersiz beslenmeden kaynaklanan çocuk ölümlerinin endişe verici düzeye ulaştığını söyleyen Nebati, beslenmeye ihtiyaç duyan çocuk sayısının son 6 ay içinde 476 binden 554 bine yükseldiğini anlattı.



Kısa vadeli çözümlerin başında ‘kuyu’ açılmasının geldiğini söyleyen Nebati , 5 yıldızlı mekanlarda iftar verenlere, “ Buralarda iftarlar verilsin ama Afrika unutulmasın. Su kuyularının en kısa zamanda açılması gerekiyor”.