1.1 milyar dolarlık ceza 'depresyon'a soktu

ABD’de bir mahkeme, Johnson&Johnson’a depresyon ilacı Risperdal nedeniyle 1.1 milyar dolar ceza verdi. Firma, tanıtımı ve ‘onaysız olarak çocuk ve yaşlılarda kullanılabilir’ ibaresi nedeniyle cezalandırıldı

Milliyet'in haberine göre, bebe şampuanıyla ünlü ABD’li ilaç devi Johnson&Johnson’ın depresyon, psikolojik tedavilerde kullanılan sakinleştirici ilacı Risperdal, ‘rakiplerden daha etkili’ şeklindeki tanıtımı ve ‘onaysız olarak çocuk ve yaşlılarda kullanılabilir’ ibaresi yüzünden ceza üstüne ceza yiyor.

İlacının riskleri konusunda doktor ve hastaları yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle ABD’nin Arkansas eyaletinde mahkeme şirkete 1.1 milyar dolar (Yaklaşık 2 milyar TL) ceza kesti. Daha önce de bu ilaç yüzünden Louisiana’da benzer gerekçeyle 327 milyon dolar cezaya çarptırılan J&J’nin Texas’ta yürüyen 159 milyon dolarlık bir davası daha bulunuyor.

Bunun yanı sıra ABD farklı eyaletlerde konuyla ilgili pek çok mahkeme işlem başlatmış durumda. Arkansas eyaletindeki mahkeme jürisi, J&J’nin bünyesindeki ilaç şirketi Janssen’ın Risperdal adlı ilacına bu cezayı keserken, grup kararı ‘hayalkırıklığı’ olarak nitelendirdi ve yargılamanın yeniden yapılması talebinde bulunarak, temyiz resti çekti. Şirket yönetimi yöneltilen suçları kabul etmeyerek, sorumluluklarından hiçbir zaman geri adım atmadıklarını ifade etmişti. Açıklanan dev ceza tutarının ardından Johnson&Johnson’ın borsadaki hisselerinde yüzde 2.5’lik düşüş yaşandı. Grubun piyasa değeri 175 milyar dolar.

Türkiye’de 9.75 TL’ye satılıyor

Risperdal, sakinleştirici olarak şizofreni, otizm hastalarındaki sinirlilik haline karşı kullanılıyor. İlacın felç, diyabet, kilo artışı ve ölüm riskini beraberinde getirdiği öne sürülürken, titreme ve kontrol kaybı şikayetlerini beraberinde getirdiği öne sürülüyor. Türkiye’de de kutusu 9.75 TL’lik fiyattan satılan ilaç 1994 yılında piyasaya sürüldü. Sadece bu ilaçtan grubun milyarlarca dolarlık kar elde ettiği belirtiliyor.