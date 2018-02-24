11 Mayıs Şehitleri Derneği Başkanı Tuna: Mahkemenin kararından memnunuz

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, ilçede 11 Mayıs 2013\'te 53 kişinin öldüğü, 155 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirenlere verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ankara 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada kararının açıklanmasından sonra geldiği Reyhanlı ilçesinde dernek binasında açıklama yapan 11 Mayıs Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, \"Şehit aileleri olarak gönlümüzden idam geçiyordu ancak yasalarımızda idam olmadığı için verilen ceza bizi memnun etti\" dedi.

Terör saldırısı mağduru ailelerle birlikte basın toplantısı düzenleyen Başkan Tuna, şunları kaydetti:

\"11 Mayıs 2013\'te serhat şehri Reyhanlı’da patlatılan iki bombalı araç, yüreklerimizi de yakmış, sevdiklerimizi bizlerden ayırmıştır. Bu olay öyle geçiştirilecek, unutulacak bir olay değildir. Çünkü yüreklerimiz dağlanmış, canlar hayattan kopmuş, o masum, o güzel, o günahsız insanlar hayattan koparılmıştır. 2 yaşındaki bebekten, çocuklara, kadınlardan erkeklere hiçbir günahı olmayan insanların acısı unutulacak, üzülmeyecek, ağlanmayacak bir olay değildir. Devletimizin yaraları sarma girişimleri olmuş, o ailelere yardımı olmuştur. Ama giden canlar bir daha geriye gelmez ki bu büyük acı hiçbir zaman unutulmaz ki. Şehit aileleri olarak 11 Mayıs Şehitleri Derneği\'ni kurduk. Bu bayrak asla inmeyecektir. Olayla bağlantılı olan, firardaki planlayıcılar da acilen devletimizin istihbarat ve güvenlik güçlerince derdest edilerek yüce Türk adaletine teslim edilmeli ve bunlara da hak ettikleri cezalar verilmelidir. Lütfen kimse yaramızı kanatmasın. Teröristin, caninin iyisi kötüsü olmaz. Onları savunanların da onlardan bir farkı yoktur. Bu terörist seviciler de ayıklanarak adalete teslim edilmeli ve onlardan hesap sorulmalıdır.\"

\'İLK DEFA RAHAT UYUDUM\'

Terör saldırısında bir oğlunu kaybeden ve iki çocuğu da yaralanan Medine Erdemci ise baştan bu yana idam beklediğini söyledi. Erdemci, \"O gün bize mahşeri, cehennemi yaşattılar, Allah da onlara bizim yaşadığımızdan daha büyük acı versin. Yine de bazılarına verilen karar beni tatmin etmedi. 3’ü beraat etti. Onlar da yanı cezayı almalıydı. Ellerine kan bulaştı, en büyük acıyı çeksinler. Yasalarımızda idam olmadığı için verilemedi. Ayrıca, biz terör mağduru değiliz, biz şehit ailesi olmak istiyoruz\" dedi.

Terör saldırısında kızını kaybeden Edibe Çalım ise mahkemenin verdiği karardan sonra ilk defa rahat uyduğunu söyleyerek, \"Kanları yerde kalmadı, şehitlerimizin arkasındayız, biz de onların yanına gidene kadar birlik ve beraberlik içerisinde olacağız\" diye konuştu.

9 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013\'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 33 sanığın yargılandığı davada karar dün açıklandı. Mahkeme heyeti, 9 sanığı 53\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 32\'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. 13 sanığa 15 yıldan 22.5 yıla kadar ceza veren mahkeme heyeti, 3 sanığın ise beraatine hükmetti. Aralarında THKP-C /Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural\'ın da bulunduğu 8 firari sanığın dosyaları ayrıldı.



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