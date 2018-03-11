11 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Göztepe - Antalyaspor
13.30 Kayserispor - Kardemir Karabükspor
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
19.00 Galatasaray - Atiker Konyaspor
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, Bayern Münih maçının hazırlıklarına başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
13.00 Gaziantepspor - Samsunspor
15.30 Akın Çorap Giresunspor - Adana Demirspor
18.00 Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
AVRUPA\'DAN FUTBOL
18.15 Atletico Madrid - Celta Vigo (Emre Mor)
20.00 Genoa - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
20.00 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt (Nuri Şahin ve Ömer Toprak)
20.30 Las Palmas - Villarreal (Enes Ünal)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Gaziantep Basketbol - Demir İnşaat Büyükçekmece
15.15 Darüşşafaka - Beşiktaş Sompo Japan
17.00 Anadolu Efes - Trabzonspor
19.30 Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Doğuş
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Samsun Canik Belediye - Adana ASKİ
14.00 Hatay BŞB - Fenerbahçe
17.00 Beşiktaş - Mersin BŞB
VOLEYBOL
- Efeler Ligi -
16.30 Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta
GÜREŞ
Yozgat Rıza Kayaalp Salonu\'nda düzenlenen Türkiye Süper Lig Greko-Romen Güreş Şampiyonası sona erecek.