11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında sürücüye 13 yıl hapis

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, yönetimindeki tur otobüsünün ağaca çarpması sonucu 11 kişinin ölümüne, 44 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen otobüs sürücüsü Muhsin Özer (51), tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen 20 Ocak\'ta Eskişehir- Bozüyük karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Ankara\'dan Bursa Uludağ\'a geziye gidenleri taşıyan \'Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi\'ne ait 06 FL 644 plakalı otobüs, Eskişehir kent merkezini geçtikten hemen sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüste bulunan 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Kazadan hafif yaralı kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Muhsin Özer, sevk edildiği adliyede tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

\'VİCDANIM RAHAT DEĞİL\'

Olayla ilgili 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın bugün görülen son duruşmasında, tutuklu otobüs sürücüsü Muhsin Özer, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık Muhsin Özer, \"Vicdanım rahat değil. Kazaya teknik arıza neden oldu\" dedi.

Mahkeme heyeti, savcının 22,5 yıl hapsini istediği sanık Muhsin Özer\'i, \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.



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