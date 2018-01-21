11 kişinin öldüğü gezi otobüsünün şoförü tutuklandı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ANKARA\'dan Bursa Uludağ\'a giderken Eskişehir\'de yol kenarındaki ağaçlara çarparak 11 kişinin ölümüne, 44 kişinin de yaralanmasına neden olan tur otobüsü şoförü Muhsin Özer (51) tutuklandı, ikinci şoför Erkan Aydoğan da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaza dün saat 04.00 sıralarında Eskişehir- Bozüyük karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana gelmişti. Ankara\'dan Uludağ\'a geziye gidenleri taşıyan \'Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi\'ne 06 FL 644 plakalı otobüs, Eskişehir kent merkezini geçtikten hemen sonra yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüste bulunanlardan Asuman Doğrul (68), Munise Kayabaşı (66), Ayfer Ak (62), Zekiye Ersin (53), Hakan Erkul (52), Nejla Kaya (51), Feride Çağatay (48), Serpil Tamer (44), Elif Altıntepe (42), Ecem Bek (17) ve İdil Tamer (17) öldü, 44 yolcu da yaralandı.

UYUMADIĞINI SÖYLEDİ

Kazada hafif yaralı olarak kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Muhsin Özer ile ikinci şoför Erkan Aydoğan bugün adliyeye sevk edildi. Muhsin Özer ifadesinde Sivrihisar ilçesindeki mola yerinde otobüs şoförlüğünü Erkan Aydoğan\'dan devraldığını ve kaza sırasında uyamadığını söyleyerek, \"80 kilometre hızla gidiyordum. Önüme bir karartı çıktı. Köpek sandım. Direksiyonu sağa kırdım ancak aracı toparlayamadım ve ağaca vurdum\" dedi.

Muhsin Özer çıkarıldığı nöbetçi mahkemece \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\' suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi, ikinci şoför Erkan Aydoğan ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.



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