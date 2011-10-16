-11 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADIYAMAN (A.A) - 15.10.2011 - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni minibüs hattı açılmasını protesto edenlerin minibüsü ateşe vererek Kahta Belediye binasında yangın çıkarması olayıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kahta Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda yeni minibüs hattı için 18 Ekim'de yapılacak ihaleyi protesto eden kişi veya kişiler, dün belediye önündeki yolları trafiğe kapatmış, belediyenin önünde getirdikleri minibüsü benzin dökerek ateşe vermişti. Eylemciler, yanan minibüsü dört katlı belediye binasının giriş kapısına kadar götürmüştü. Bu sırada yanan minibüsten çıkan alevler, belediye binasını sarmıştı. Yangın sırasında yaralanan ve dumandan zehirlenen 31 kişi hastaneye kaldırılmıştı.