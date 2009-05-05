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11 kişi toprağa verildi

05 Mayıs 2009 19:48

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren 44 kişiden 11'i toprağa verildi.

Bilge köyünde dün akşam nişan törenin yapıldığı Cemil Çelebi'nin evine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 44 kişiden otopsileri yapılan 11 kişinin cesedi gruplar halinde Bilge köyüne getirilerek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Mazıdağı Kaymakamı Aytaç Akgül, ölenlerin yakınları, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, ölenlerden 4 kişinin Diyarbakır'da köy imamı Hacı Kazım Bozan'ın cenazesinin ise Ankara'nın Beypazarı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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