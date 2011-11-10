-11 kişi sağ kurtarıldı VAN (A.A) - 09.11.2011 - Van'da saat 21.23'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan iki ayrı otelin enkazından 11 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki Kriz Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, merkez üssü Edremit ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Bayram Oteli ile Aslan Oteli'nin enkazına çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Binaların enkazında çalışmalara başlayan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bayram Oteli'nin enkazından 8, Aslan Oteli'nin enkazından ise 3 kişiyi sağ olarak çıkardı. Ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 11 kişinin tedavi altına alındığı, binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.