-11 kişi askeri helikopterle kurtarıldı RİZE (A.A) - 25.09.2011 - Rize'de etkili sağanak nedeniyle Yukarıkaplıca Mahallesi'nde mahsur kalan 11 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı. Merkez Yukarıkaplıca Mahallesi Kalafatlar mevkisinde dün akşam mahsur kalan 3'ü çocuk 11 kişi, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığından gönderilen askeri helikopterle alınarak il merkezine getirildi. İl Jandarma Komutanlığının karşısındaki piste inen helikopterdeki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Rize Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan, Kalkandere ilçesinin Çayırlı köyünde mahsur kalan 11 kişi de kurtarma ekiplerince güvenli bir bölgeye götürüldü.