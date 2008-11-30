11 kırmızı kart çıkınca maç tatil edildi

Manisa’da Muradiye Şimşekspor’un Çobanisa Belediyespor ile yaptığı karşılaşmada hakem Erdoğan Yayla toplam 11 kırmızı kart gösterdi. 11 kırmızı kartın 7’si aynı takıma çıkınca karşılaşma tatil edildi.



Manisa 1. Amatör Küme 1. Grup’taki Muradiye Şimşekspor-Çobanisa Belediyespor randevusunda maçın normal süresinin bitimine 1 dakika kalıncaya dek maçta yalnızca Çobanisa Belediyesporlu 1 oyuncu kırmızı kart gördü. Çobanisa Beledispor oyuncusunun Muradiye Şimşekspor’un kalecisine 89. dakikada kafa atması nedeniyle hakem Erdoğan Yayla, her iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi.



Gösterilen 2 kırmızı kartın ardından seyirciler sahaya girerek futbolculara saldırdı. Olaya jandarma ekipleri müdahale etti. Maçın orta hakemi Erdoğan Yayla, çıkan kavga üzerine konuk Çobanisa Belediyesporlu 5 oyuncu ile Muradiye Şimşeksporlu 3 sporcuya da kırmızı kart göstererek oyundan attı.



Çobanisa Belediyespor’dan 7, Muradiye Şimşekspor’dan 4 futbolcunun oyun dışı kalması nedeniyle maç tatil edildi. Maçın galibinin kim olacağı 2 Aralık Salı günü açıklanacak.



Muradiye Şimşekspor Antrenörü Kurtuluş Akgöl, maçın ilk yarısında 1 -0 yenik durumda olduklarını belirterek, şunları söyledi:



“Maçın son dakikasına kadar olağanüstü gayret gösteren sporcularım, oyunun skorunu 3-1’e taşıdı. Ancak 89. dakikada rakip takım oyuncusunun kalecimize kafa atmasıyla olaylar başladı. Futbola yakışmayan hareketler yapıldı ve sözler söylendi. Bizim maçımızın en çok kırmızı kartlı futbol maçı olarak tarihe geçeceğine inanıyoruz.”

