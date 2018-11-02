1.1 kiloluk dev zümrüt bulundu

Afrika ülkesi Zambiya'da, 1.1 kilo ağırlığında 5.655 karatlık zümrüt taşı bulundu. 'Inkalmu' adı verilen taş, parçalara ayrıldıktan sonra satılacak.

Zambiya'nın orta kesiminde yüzde 75'i İngiliz şirketi Gemfields'e ait bir madende, 1 kilo 100 gram ağırlığında, 5.655 karatlık zümrüt taşı bulunduğu belirtildi.

Singapur'da açık artırmaya çıkarılacak

Gemfields, Kagem'deki madenden çıkarılan değerli taşın, bu ay Singapur'da açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu ve satıştan elde edilecek gelirin yüzde 10'unu, aslanların korunması için çalışan 2 yerel örgüt arasında paylaştırma sözü verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, 'Inkalmu' adı verilen devasa taşın satıldıktan sonra yüzlerce parçaya bölünmesi bekleniyor. Kagem'den 2010 yılında da 6,225 karat bir zümrüt taşı çıkarılmıştı.

Dünyanın en büyük işlenmemiş zümrüdü Bahia, 2001 yılında Brezilya'da bulunmuştu. 360 kilo ağırlığındaki bu taşın, 400 milyon dolar değerinde olabileceği belirtiliyor.