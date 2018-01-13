 11 KİLOGRAM ALTIN GASP ETTİKTEN BİR GÜN SONRA YAKALANDILAR



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da pompalı tüfeklerle önünü kestikleri araca ateş açarak içinde Anadolu\'ya götürülen yaklaşık 3 milyon lira değerinde 11 kilogram işlenmiş altın ve pırlanta yüzüklerin bulunduğu çantayı gasp eden 5 kişi, bir gün sonra gözaltına alındı. Şüphelilerin araç değiştirken bir köyün girişindeki kameraya yakalanınca kimlikleri tespit edilerek yakalandıkları öğrenildi. Şüphelilerle birlikte 123 bin lira para lira silah ve pompalı tüfek ele geçirildi. Polis, gasp edilen 11 kilogram altını bulmak için operasyonları sürdürüyor.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN SOYGUN

Bahçelievler, Kuyumcukent köprüsü üzerinde film sahnelerini aratmayan soygun 8 Ocak 2018 tarihinde meydana geldi. Kuyumcukentte toptan altın dükkanı bulunan Mehmet K. ve Mehmet A. yanlarına Anadolu\'ya pazarlamak üzere aldıkları 11 kilogram altın ve pırlanta yüzüklerle birlikte yola çıktıktan kısa süre sonra önleri siyah renkli lüks bir oto tarafından kesildi. Aracın içinden inen yüzleri maskeli 4 kişi ellerindeki pompalı tüfeklerle Mehmet K. ve Mehmet A.\'nın içinde bulunduğu otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu otomobilde ağır hasar oluşurken, saldırganlar aracın arka koltuğunda bulunan içinde ziynet eşyalarının bulunduğu bavulu alarak olay yerinden kaçtı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Olayın mağdurlarının haber vermesi üzerine polis soyguncuları yakalamak için alarma geçti. Mağdurlar Mehmet K. ve Mehmet A. \"Bir anda önümüze çıktılar. Yüzleri maskeliydi otomobile doğru ateş açmaya başladılar. Ön cam kırıldı bir şey göremiyorduk. Vurulmamak için aracın içine yattık. Bu sırada arka kapı açıldı ve soyguncular arkada bulunan altın dolu bavulu alarak kaçtılar.\" dedi.

BİR GÜN SONRA YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kullandığı otomobili ararken, araç Kemerburgaz, Pirinçi köyü yakınlarında bir arazide terk edilmiş olarak bulundu. Polis köy girişinde bulanan bir kamera görüntülerini incelediğinde bir taksinin bir kaç kez geçtiğini fark etti. Plakası belirlenen taksinin sürücüsü Can Ş.(30) gözaltına alındı. Taksici, 4 kişiyi otomobiline aldığını ancak tanımadığını iddia etti. Şüphelinin adamları indirdiğini söylediği yerde yapılan incelemede soyguncuların bindiği diğer araç tespit edildi. Aracın sahibi Hasan T.S.(34) gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda olaya karıştıkları iddia edilen Harun S.(22), Soner G.(28) Bilal P.(27) gözaltına alındı.

4\'Ü TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen Hasan T.S.(34) ,Harun S.(22), Soner G.(28) Bilal P.(27)tutuklanırken taksi sürücüsü Can Ş. serbest bırakıldı

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerle birlikte 123 bin lira nakit para ile üç adet kuru sıkı tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden adam yaralamak, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, polise mukavemet, oto hırsızlığı, tehdit, mala zarar vermek gibi suçlardan onlarca kez polise geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı.

POLİS ŞİMDİ GASP EDİLEN ALTINLARIN PEŞİNDE

Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan mağdurlardan alınan işlenmiş altınların resimleride satılmaları ihtimaline karşılık tüm kuyumculara dağıtıldı. Polis şüphelilerin gasp ettikleri altınları nereye sakladıklarını ve diğer suç ortaklarının tespit etmek için operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyey esevki