11 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

İSTANBUL MARATONU
Vodafone 40. İstanbul Maratonu koşulacak
SPOR TOTO SÜPER LİG
18.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
20.30 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Eskişehirspor
13.30 Ümraniyespor - Altınordu
16.00 Altay - Adana Demirspor
19.00 Osmanlıspor - İstanbulspor
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
15.15 Anadolu Efes - Türk Telekom
17.30 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka
20.00 Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
13.00 Beşiktaş - Mersin Büyükşehir Belediye
14.00 Ormanspor - Galatasaray
16.00 Canik Belediye - BOTAŞ
AVRUPA LİGLERİ
17.15 Chelsea - Everton (Cenk Tosun)
14.00 Alaves - Huesca (Serdar Gürler)
17.00 Roma - Sampdoria (Cengiz Ünder)
22.45 Celta Vigo - Real Madrid (Okay Yokuşlu)
22.45 Milan - Juventus (Hakan Çalhanoğlu)
VOLEYBOL
-Efeler Ligi -
14.00 Fenerbahçe - Arkas Spor
14.00 Ziraat Bankası - Tokat Bld. Plevne
16.00 İnegöl Belediye - Maliye Piyango
17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş - Arhavi Belediye
18.00 Galatasaray – İstanbul BBSK