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11 ilde sosyal medya operasyonu; 235 kişi gözaltında

Gözaltına alınanlar "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmakla" suçlanıyor

12 Aralık 2016 17:24

İçişleri Bakanlığı, 11 ilde sosyal medya operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplam 235 kişi gözaltına alınmıştır" dendi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya operasyonlarının gerçekleştirildiği bazı iller ve gözaltı sayıları şöyle: 

"Kayseri'de PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" 

"İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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