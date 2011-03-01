-11 İLDE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU ANTALYA (A.A) - 01.03.2011 - Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerince, 11 ilde gerçekleştirilen akaryakıt operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerince Antalya, Ankara, Afyon, Burdur, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şırnak'ta 56 noktaya eş zamanlı akaryakıt operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında tır sürücüleri, akaryakıt istasyonu sahipleri ve çalışanlarının bulunduğu, operasyonun sürdüğü öğrenildi. Zanlıların, yurt dışından gemi ve tankerlerle getirilen kaçak akaryakıtı yurda sokup depolarda sakladıktan sonra 10 numara madeni yağı solvent ile incelterek elde edilen 138 bin 32 litre yakıtı şantiyelere ve bu kişilerin kurdukları paravan şirketlere ait akaryakıt istasyonları üzerinden vatandaşlara sattıkları iddia edildi. Akaryakıt istasyonlarına gizli bir depo daha kurulduğu, buradan düzenek oluşturarak boru hattı ile pompaya inceltilmiş madeni yağın verildiği, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu yetkililerinin denetimleri sırasında uzaktan kumanda ile sistemin geçici olarak sahte yakıt akışının durdurduğu tespit edildi. Düzeneklerle yazar kasaya da müdahale edilerek sahte faturalarla gelir ve gider dengesinin sağlandığı öne sürüldü.