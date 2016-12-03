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11 ilde 'FETÖ' operasyonu; 16 gözaltı

Operasyonun talimatının Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildiği belirtildi

03 Aralık 2016 03:51

Kastamonu merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen  ‘FETÖ’  operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nca yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında  Kastamonu,  Adana,  Muş, Bingöl, Çankırı,  Ankara,  Mardin,  Düzce,  Amasya,  Zonguldak ve Kars illeri olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar Kastamonu’da 7, Adana’da 1, Bingöl’de 1, Ankara’da 2, Düzce’de 1, Mardin’de 1, Zonguldak’ta 1, Kars’ta 1 ve Amasya’da 1 olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla 2 kişi serbest bırakılırken, 3 kişinin ise firar ettiği öğrenildi. Ayrıca firarda olan şüphelilerin yakalanması için Kastamonu başta olmak üzere diğer illerde de çalışmaların devam ettiği belirtildi.  

 

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