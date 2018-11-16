11 ilde 'Alaattin Çakıcı' operasyonu; 24 kişiye gözaltı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile irtibatlı olduğu belirlenen 24 şüpheli, 11 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A.'nın, Çakıcı'yı cezaevinde defalarca ziyaret ettiği bilgisine ulaştı ve söz konusu kişiyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sırasında cezaevi civarında keşif yaptığı saptanan K.A.'nın diğer illerden suç örgütü kurma, yağma, kasten adam öldürme, kumar oynanması için yer temin etme gibi suçlardan kaydı olan birçok şüpheliyi de Ankara'da topladığı belirlendi.

Kurulan özel ekip tarafından hareketleri adım adım takip edilen grubun, Çakıcı'nın talimatları doğrultusunda Ankara'da bir oluşuma gittiği ve örgüt üyelerinin kiralanan hücre evlerinde barındırıldığı ortaya çıktı.



Şüphelilerin kimlik ve adres tespitlerinin yapılmasının ardından harekete geçen özel ekip, Ankara, Çorum, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Osmaniye, Uşak, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Ankara'daki 3 ev ile Maltepe GMK Bulvarı'ndaki bir otele düzenlenen operasyonlarda K.A'nın da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerle bir polis üniforması, 15 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği ve çeşitli çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.