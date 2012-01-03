-11 ilde "suç örgütü" operasyonu ANTALYA (A.A) - 03.01.2012 - Suç örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. İzmir Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının yürütüğü soruşturma kapsamında Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. ''Fırtına'' adı verilen operasyonda, ''çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak'', ''yönetmek ve üye olmak'', ''kumar oynatmak, fuhuş yaptırmak'' ve ''uyuşturucu ticareti yapmak'' iddiasıyla 60 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında zanlıların ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada çok sayıda silah ele geçirildiğini öğrenildi.