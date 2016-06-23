11 ilde 14 doktor gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, evrakta sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 14 doktor gözaltına alındı.

Akşam’ın haberine göre, Kahramanmaraş'ta Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede bir süre önce kapanan özel bir hastanede görevli doktorların evrakta sahtecilik yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 18 doktor hakkında, ''Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarını dolandırdıkları'' iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

"Kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla gözaltına alınan A.A, A.I, B.A, C.K, F.S, M.G.K, N.G.E, Ş.G, S.Z, M.Ç, Y.D, C.T.K, A.Y. ve N.Y. sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette işlemlerine başlandı.

Şüphelilerin, bazı kişilere muayene ve benzeri sağlık hizmetleri için hastaneye başvuru yapmış gösterip sözde tedavi uyguladığı, tomografi cihazı olmadığı halde bu işlemle ilgili fatura düzenlediği, bu yolla kamu kurumlarını zarara uğrattığı iddia edildi.