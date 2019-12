Bank Asya 1. Lig'in 11. haftası 1 maç dışında tamamlandı. Sezonun ilk yenilgisini Erciyes deplasmanında alan Manisaspor maç fazlasıyla lider durumda...







BANK ASYA 1. LİG





11. HAFTA MAÇLARI



8 Kasım Cumartesi



Kasımpaşa: 1 - Malatyaspor: 1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mürvet Sezer xxx, Birol Güldane xxx, Samet Çavuş xxx

Kasımpaşa: Tolga xx, Fatih xx, Ömer xx, Alpaslan xxx, Evren xxx, Murat xx, Mertol Karatay x (Dk. 82 Askou x), Merthan xx, Özgür xx (Dk. 58 Onur xx), Sertan xx, Erhan xx (Dk. 36 Moritz xx)

Malatyaspor: Fevzi xx (Dk. 45 Emrah xxx), Mustafa Sert xx, Gökhan xx, Fatih xxx, Ramazan xx, Caner xxx, Murat xx, Selim xx (Dk. 55 Eren xx), Hakan xx, Mustafa Olcayto xx (Dk. 55 Celil xx), Mehmet xx

Goller: Dk. 7 Evren (Kasımpaşa), Dk. 77 Caner (Malatyaspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 88 Mustafa Sert, Dk. 90 Gökhan (Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 24 Gökhan, Dk. 82 Mustafa Sert, Dk. 90 4 Emrah, Dk. 90 5 Caner (Malatyaspor), Dk. 40 Merthan (Kasımpaşa)







Adanaspor: 1 - Orduspor: 1





Stat: 5 Ocak

Hakemler: Serkan Çınar xx, Şeref Basmacı xx, Nihat Samuk xx

Adanaspor: Ahmet Şahin xxx, Yunus xx, Hakan xx, Suad xx, Emre Hızarcı x (Dk. 46 Kerem x), Kibong xxx, Ahmet Yıldırım xxx, Ersan xx, Erkan xx (Dk. 80 Burhan x), Fevzi xx, Mbilla xx

Orduspor: Akın xx, Hüsamettin x, Haydar xx, Murat x, Mehmet x (Dk. 27 Serkan x), Jery xx, Serdar xx, Aytekin xx (Dk. 59 Günay xx), Fatih Şen xx (Dk. 70 Alaattin x), Bruno xx, Rıdvan x

Goller: Dk. 32 Kibong (Adanaspor), Dk. 85 Bruno (Orduspor)

Sarı kartlar: Dk. 80 Mbilla, Dk. 84 Ahmet Şahin, Dk. 85 Ahmet Yıldırım, 90+4 Fevzi (Adanaspor), Dk. 28 Serkan, Dk. 43 Murat, Dk. 85 Haydar (Orduspor)









Gaziantep BB: 1 - Çaykur Rizespor: 1





Stat: GASKİ

Hakemler: Aytekin Durmaz xxx, İsmail Şencan xxx, Volkan Akçit xxx

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Eser xxx, Ferit xxx, Cihan Can xxx, Mehmet Ayaz xxx (Dk. 71 Ahmet Devret x), Cafer Can xxx, Uğur Erdoğan xx (Dk. 60 Fumaça x (Dk. 85 Ali Koç x)), Kadir Keleş xxx, Efe Can Karaca xxx, Onur Kalafat xxx, Gökalp Solak xx, Mustafa Marangoz xxx

Çaykur Rizespor: Ömer xx, Serdar Samatyalı xx, Ferhat xx, Okan Öztürk xx (Dk. 54 Emrah x), Riberio x, Ahmet Görkem xx, Sedat x, Engin Aktürk xx, İlhan Ummat xx (Dk. 54 Çağrı x), Volkan Koçaloğlu xx, Uğur Akdemir x (Dk. 56 Erman x)

Goller: Dk. 4 Mehmet Ayaz (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk. 90 Çağrı (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk. 25 Volkan Koçaloğlu, Dk. 39 Uğur Akdemir (Çaykur Rizespor)









9 Kasım Pazar



Sakaryaspor: 0 - Boluspor: 1





Stat: Atatürk

Hakemler: Zafer Demir xx, Cumhur Altay xx, Hakan Eygü xx

Sakaryaspor: Bora xxx, Hasan Yiğit xxx, Gökhan xx, Hamza xx, Hasan Uğur xx, Taner x (Dk. 53 Gazanfer x), Erhan xx, Orhan ?, Levent xx (Dk. 66 Mehmet Akyüz x), Ünsal x (Dk. 46 Görkem x), Özgürcan xx

Boluspor: Ziya xx, Erdem xx, Aytek xx, Evren xx, Gökhan xx, Tayfun xx, Sertan xxx, Gurbanov xx (Dk. 35 Fatih x (Dk. 80 Sezer ?), Ömer xx, Bilal xx, Edim xx (Dk. 87 İbrahim ?)

Gol: Dk. 14 Gurbanov (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Özgürcan, Dk. 41 Levent, Dk. 54 Hamza, Dk. 90 Mehmet Akyüz (Sakaryaspor), Dk. 45 Evren (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Gökhan (Sakaryaspor)









Kartalspor: 3 - Güngören Belediyespor: 0





Stat: Kartal

Hakemler: Mustafa İlker Çoşkun xxx, Engin Erdem xxx, Arkın Akgöl xxx

Kartalspor: Süleyman Küçük xxx, Yasin xx, Zafer Şahin xx, Mehmet Kahriman xxx, Selçuk xx, Diakhate xx (Dk. 83 Mehmet Türkmehmet x), Emirhan xx (Dk. 72 Mehmet Öncan x), Gökhan xxx, Zafer Çelik xxx (Dk. 89 Mesut ?), Ümit xxx, İskender xxxx

Güngören Belediyespor: Fırat x, İzzet xx, Güray x, İbrahim x, Baykal xx, İlkay xx, Ersin x (Dk. 66 Ersal x), Hakan xx, Turan xx, Fatih x (Dk. 38 Turgut x), Uğur x

Goller: Dk. 20 Ümit, Dk. 24 ve 33 İskender (Kartalspor)





Giresunspor: 1 - Karşıyaka: 1





Stat: Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya xxx, Ejder Yapıcı xxx, Özgür Ethem xxx

Giresunspor: Harun xx, Barış x (Dk. 46 Muharrem x), Fırat xx, Mehmet xx, İbrahim xx, Tolga xxx, Koray xx, Muzaffer xx (Dk. 59 Cem x), Aykut x (Dk. 72 Enver xx), Cisse x, Aydın xxx

Karşıyaka: Kerem xx, Ozan xx, Fuat xxx, Aydın xxx, Ahmet xx, Taha xx, Cihan xxx, Serkan x (Dk. 73 Yunus x), Zafer xx (Dk. 78 Ramazan x), Timuçin x (Dk. 46 Efe xx), Ferhat xx

Goller: Dk. 35 Aydın (Giresunspor), Dk. 54 Aydın (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Dk. 39 Barış, Dk. 80 Koray (Giresunspor), Dk. 77 Fuat (Karşıyaka)





Samsunspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 1





Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xxx, Sedat Etik xxx, Emre Suna xxx

Samsunspor: Hasan xxx, Turgay xx, Burhan xxx, Zafer xxx, Turgut xxx, Serkan Aykut xx (Dk. 56 Murat Yıldırım xx), Can xx, Hakan Koçarslan xxx, Kenan xx, Sefa xxx (Dk. 85 Ömür ?), Sercan xxx (Dk. 73 Oktay xx)

Kardemir DÇ Karabükspor: Kadir xx, Aydın xx, Bülent xxx, Şenol xx, Murat Özkan xxx, Süleyman xxx, Metin xx (Dk. 26 Eray xx), Hakan Bayraktar xx (Dk. 67 Abdullah xx), Tanju xx, Mert xxx, Adem xx (Dk. 87 Kazım ?)

Goller: Dk. 20 Burhan (Samsunspor), Dk. 77 Mert (Kardemir DÇ Karabükspor)

Sarı Kartlar: Dk. 11 Hakan Koçarslan, Dk. 57 Sercan, Dk. 69 Can, Dk. 87 Zafer (Samsunspor), Dk. 47 Aydın, Dk. 65 Hakan Bayraktar, Dk. 67 Adem (Kardemir DÇ Karabükspor)





Kayseri Erciyesspor: 4 - Manisaspor: 0





Stat: Atatürk

Hakemler: Nihat Akman xx, Serhan Malkoç xx, Nurettin Çiçek xx

Kayseri Erciyesspor: Kaya xxx, Fatih xxx, Evren xxx (Dk. 80 Ümit x), Ramazan xxx, Köksal xxx, Kamber xxx, Kemal xxx, Bikoko xx (Dk. 83 Taylan xxx), Turan xxx, İlhan xx (Dk. 56 Aliyev xx), Kenan Özer xxx

Manisaspor: Ufuk x, Yiğit x, Muhammed Hanifi x, Mariano x, Sezer x, Adem x (Dk. 32 Ufukhan x), Güven x, Kalabane x, Ömer x, Erman x (Dk. 58 İlhan x), Ferhat x (Dk. 46 Berkay x)

Goller: Dk. 28, 40 ve 48 Kenan Özer, Dk. 84 Taylan (Kayseri Erciyesspor)

Sarı Kartlar: Dk. 45 Ramazan, Dk.79 Kenan Özer (Kayseri Erciyesspor), Dk. 20 Muhammed Hanifi, Dk. 40 Sezer, Dk. 90 İlhan (Manisaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 19 Güven (Manisaspor)