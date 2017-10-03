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11 gündür kayıptı, ölü bulundu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde, 11 gündür aranan 84 yaşındaki Asım Kök, dağlık arazide ölü bulundu

03 Ekim 2017 21:46

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi\'nde, 11 gündür aranan 84 yaşındaki Asım Kök, dağlık arazide ölü bulundu.
Kalınkoz Mahallesi\'ndeki evinden 11 gün önce tarlasına gitmek için ayrılan Asım Kök, bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Kök\'ün bulunması için bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Dağlık alanlarda ve arazide süren çalışmalarda, arama kurtarma köpeği de kullanıldı. Yapılan aramalarda, evinin 3 kilometre ilerisinde bulunan Kiriştepe Mevkii\'nde Kök\'ün cesedine ulaşıldı.
Kök\'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Çameli Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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