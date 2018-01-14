11 gündür aranan kişinin kayalıkların arasında cesedi bulundu

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Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, 3 Ocak'tan bu yana hakkında kayıp başvurusu bulunan Sabahaddin Erdem'in (47) Harput Kalesi'ndeki kayalıkların arasında cesedi bulundu

14 Ocak 2018 21:02

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, 3 Ocak\'tan bu yana hakkında kayıp başvurusu bulunan Sabahaddin Erdem\'in (47) Harput Kalesi\'ndeki kayalıkların arasında cesedi bulundu.
Merkeze bağlı Harput Mahallesi, Harput Süt Kalesi’nin altında bulunan kayalıkların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. Polis ile birlikte olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü tahmin edilen kişinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada, ölü olarak bulunan kişinin 3 Ocak 2018 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapılan Sabahaddin Erdem olduğu  belirlendi. Cenaze, kesin ölüm tespitinin yapılması için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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