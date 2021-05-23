11 gün süren hava saldırılarının ardından Gazze'de çifte sağlık krizi: Saldırılarda yaralananlar ve artan Koronavirüs vakaları

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Gazze'de İsrail'in 11 gün süren hava saldırılarının ardından uluslararası yardım kurumları, hava saldırılarında yaralananlar ve artan Covid-19 vakaları nedeniyle yaşanan çifte sağlık kriziyle mücadele etmek için harekete geçti.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, Gazze'de 11 gün süren İsrail saldırıları nedeniyle en az 248 kişi hayatını kaybetti, 1900'den fazla işi yaralandı. Hava saldırılarından kaçınmak isteyenler kalabalıklar hâlinde sığınma alanlarına toplandı ve Koronavirüs vakalarında da artış gözlemlenmeye başladı.

Gazze'den doktor Abdel-Latif al-Hajj, "Bu 12 gün bir çifte yük hâline geldi. Çok daha fazla Covid-19 vakasıyla karşılaşıyoruz" dedi. Gazze'de tek Koronavirüs test merkezi, İsrail'in hava saldırılarında ağır hasar gördü. Al-Hajj, burada çalışan bir meslektaşının saldırı sırasında başından ağır yaralandığını anlattı.

Uluslararası yardım grupları, Gazze'ye hızla tıbbi ekipman sağlamak için harekete geçtiklerini söyledi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, Gazze'ye tıbbi ventilatör, hasta gözlem araçları gibi çeşitli ekipmanları gönderdiklerini açıkladı. Ancak Gazze'ye gönderilen her tedariğin İsrail'in onayından geçmesi gerekiyor.

Hijyen sorunu yaşanabileceğinin altını çizen Uluslararası Kızılhaç Komitesi, çatışmalar sırasında oluşan hasarın Gazze'nin su kaynaklarını yüzde 40 oranında kestiğini ve yaklaşık 700 bin kişinin bu kesintilerden etkilendiğini açıkladı.