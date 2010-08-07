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11 general terfi edecek mi?

Emekli Askeri Yargıtay Üyesi Ali Fahir Kayacan, terfi bekleyen 11 generalle ilgili yeni bir karar vermesinin hukuken mümkün olabileceğini söyledi.

07 Ağustos 2010 03:00

T24 - Emekli Askeri Yargıtay Üyesi Ali Fahir Kayacan, YAŞ'ın yeniden toplanarak Balyoz davasında haklarında yakalama kararı kaldırılan ve terfi bekleyen 11 generalle ilgili yeni bir karar vermesinin hukuken mümkün olabileceğini söyledi.



Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayından geçerek kamuoyuna açıklanan metin, "Şura toplantısıyla ilgili basın açıklaması" başlığını taşıyordu.

Açıklanan metinde, geçmiş yıllardan farklı olarak bir çok eksiklik göze çarpıyordu. Örneğin terfi listesi yayınlanırken, uzatmalı general ve amirallerin listesi kamuoyuna açıklanmadı. İhraçlarla ilgili de herhangi bir ibare metinde yer almadı.

Bu durum şura kararlarının tamamlanmadığı yorumlarına yol açmıştı. 'Balyoz' sanıklarıyla ilgili yakalama kararlarının kaldırılmasıyla terfi listesinde olmalarına rağmen bu karar nedeniyle haklarında işlem yapılamayan 11 general ve amiralin durumu da tartışmaya açıldı.

Ntv'ye konuşan Emekli Askeri Yargıtay Üyesi Ali Fahir Kayacan, "Eğer bu kişiler hakkında yapılan itiraz kabul olunur ve yakalama kararları kaldırılırsa o zaman daha önce verilen yakalama kararları esasen hiç vaki olmamış sayılır.

Çeşitli kurumlarda olduğu gibi şura üyelerinden herhangi birisi gelişen durum karşısında tekrir-i müzakere dediğimiz yani görüşmenin yenilenmesi imkanlarını işletebilir. Bu da tabii yine şuranın kararıyla sözkonusu olacaktır. Hukuken böyle bir imkanın açık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Uzatma listesinin 102 askeri personelle ilgili kararın netleşmemesi nedeniyle yayınlanmadığı iddia ediliyor. Şimdi karar belli olunca Genelkurmay Başkanı’nın çağrısıyla şuranın yeniden toplanıp, terfi listesindeki generallerle ilgili yeni bir karar alınabileceği, uzatma listesinin bu karardan sonra yayınlanabileceği konuşuluyor.


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