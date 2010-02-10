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Dünya

11 Eylül'ün yayınlanmamış görüntüleri

11 Eylül 2001 günü ABD'deki İkiz Kulleler'e gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

10 Şubat 2010 02:00

T24 - 11 Eylül 2001 günü ABD'deki dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kullelerine gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.



11 Eylül 2001 El Kaide terör örgütünün yaptığı iddia edilen, Dünya Ticaret Merkezi'ne yolcu uçaklarıyla gerçekleştirilen saldırı sırasında şu ana kadar hiç yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı.

Görüntüleri Bilgi Edinme Yasası'ndan faydalanarak yayınlayan Amerikan ABC News televizyonu, fotoğrafların New York polisince havadan çekildiğini açıkladı.

ABD, 2 bin 752 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, Afganistan ve Irak'ı işgal etmişti.







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