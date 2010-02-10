11 Eylül'ün yayınlanmamış görüntüleri

T24 -

11 Eylül 2001 El Kaide terör örgütünün yaptığı iddia edilen, Dünya Ticaret Merkezi'ne yolcu uçaklarıyla gerçekleştirilen saldırı sırasında şu ana kadar hiç yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı.Görüntüleri Bilgi Edinme Yasası'ndan faydalanarak yayınlayan Amerikan ABC News televizyonu, fotoğrafların New York polisince havadan çekildiğini açıkladı.ABD, 2 bin 752 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası, Afganistan ve Irak'ı işgal etmişti.