T24 LogoT24 Logo
Gündem

11 Eylül'ü, Charlie Hebdo'yu böyle savundular: Bunlar başka türden anlamıyor

Kanal A televizyonunda yayınlanan Sınır İhlali programında katılımcılar 11 Eylül, Charlie Hebdo saldırılarının Müslümanlar'ın lehine saldırılar olduğunu savundu

22 Haziran 2016 01:29

Kanal A televizyonunda yayınlanan, Mehmet Toprak, Bayram Zilan, Hacı Yakışıklı ve Hasan Açıkalın'ın katıldığı Sınır İhlali programında Hasan Açıkalın, 11 Eylül ve Charlie Hebdo saldırılarının Müslümanlar'ın lehine saldırılar olduğunu söyledi.

Katılımcılardan Hasan Açıkalın şunları söyledi, "Bir halk saldırıya uğruyorsa bunun karşılığını her yerde vermeye hakkı vardır. 11 Eylül saldırıları Müslümanların lehinedir. 11 Eylül’de Müslümanlar karşılık verebildiklerini gösterdiler. Müslümanlar bedel ödetiyor artık.

Danimarka’da karikatürler yayınlandı. Bazı İskandinav ülkelerinde karikatürler yayınlandı. Fransa yayınlandı. Peygamber efendimiz hakkında hakaret küfür dolu karikatürler çizildi. Afganistan’da insanlar öldü protesto gösterilerinde, Pakistan’da da. İslam ülkelerinde buna yönelik tepkiler oluştu.

‘Bakın bu kutsalımıza saygısızlıktır yapmayın’ dedi.
Batı ne dedi ‘Düşünce özgürlüğüdür, karışamayız.” Sonra iki tanesi gitti…

Bedel ödettiler. Bakın ondan sonra yapmıyorlar. Charlie Hebdo’nun Genel Yayın Yönetmeni açıklama yaptı bundan sonra ‘ Artık biz Hz Muhammed ile ilgili karikatür çizmeyeceğiz’ diye. Bunlar başka türden anlamıyorlar” diye konuştu.

Açıkalın, saldırı cihadı ile savunma cihadının arasında farklar olduğunu, İslam’da sivil diye bir ayrım olmadığını savundu.

ETİKETLER

kanal acharlie hebdo11 eylülmehmet toprakbayram zilanhacı yakışıklıhasan açıkalın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24