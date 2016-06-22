11 Eylül'ü, Charlie Hebdo'yu böyle savundular: Bunlar başka türden anlamıyor

Kanal A televizyonunda yayınlanan, Mehmet Toprak, Bayram Zilan, Hacı Yakışıklı ve Hasan Açıkalın'ın katıldığı Sınır İhlali programında Hasan Açıkalın, 11 Eylül ve Charlie Hebdo saldırılarının Müslümanlar'ın lehine saldırılar olduğunu söyledi.

Katılımcılardan Hasan Açıkalın şunları söyledi, "Bir halk saldırıya uğruyorsa bunun karşılığını her yerde vermeye hakkı vardır. 11 Eylül saldırıları Müslümanların lehinedir. 11 Eylül’de Müslümanlar karşılık verebildiklerini gösterdiler. Müslümanlar bedel ödetiyor artık.



Danimarka’da karikatürler yayınlandı. Bazı İskandinav ülkelerinde karikatürler yayınlandı. Fransa yayınlandı. Peygamber efendimiz hakkında hakaret küfür dolu karikatürler çizildi. Afganistan’da insanlar öldü protesto gösterilerinde, Pakistan’da da. İslam ülkelerinde buna yönelik tepkiler oluştu.



‘Bakın bu kutsalımıza saygısızlıktır yapmayın’ dedi.

Batı ne dedi ‘Düşünce özgürlüğüdür, karışamayız.” Sonra iki tanesi gitti…



Bedel ödettiler. Bakın ondan sonra yapmıyorlar. Charlie Hebdo’nun Genel Yayın Yönetmeni açıklama yaptı bundan sonra ‘ Artık biz Hz Muhammed ile ilgili karikatür çizmeyeceğiz’ diye. Bunlar başka türden anlamıyorlar” diye konuştu.



Açıkalın, saldırı cihadı ile savunma cihadının arasında farklar olduğunu, İslam’da sivil diye bir ayrım olmadığını savundu.