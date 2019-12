11 Eylül'e Bağlı Sağlık Sorunları Devam Ediyor

T24- Yeni bir araştırmaya göre, 11 Eylül 2001 terör saldırılarından hemen sonra New York’taki Dünya Ticaret Merkezi bölgesine giden itfaiyeci ve acil yardım ekiplerinde kalıcı akciğer hastalıkları görülmeye devam ediyor.



Amerika’nın Sesi muhabiri Jessica Berman’ın ayrıntılı haberine göre; New York’taki Dünya Ticaret Merkezi binalarına yolcu uçaklarıyla girişilen ve iki gökdelenin de çökmesiyle sonuçlanan terör saldırılarından sonra, duman ve toz dolu bölgeye ilk müdahaleyi yapan acil yardım personeli, hala akciğer hastalıklarıyla boğuşuyor.



New York’taki Albert Einstein Üniversitesi Montefiore Tıp Merkezi’nden uzmanlar, bu sonuca, ilk müdahaleyi yapan personelin akciğer sağlığını inceleyen önceki araştırmalara dayanarak vardı.





Tıp Merkezi’nin raporunun başyazarı, akciğer ve solunum yolları uzmanı David Prezant, acil yardım ekiplerinin olaya müdahale sırasında koruyucu gaz maskeleri taktığını söylüyor. Ancak kendisi de bölgeye yardım götüren ilk ekiplerden birinde yer alan Prezant, koruyucu maskelerin yetersiz kaldığını belirtiyor.





Doktor Prezant’a göre, Dünya Ticaret Merkezi binalarının çökmesiyle ortaya çıkan toz bulutu, acil yardım ekiplerinin kent ortamında soludukları en yoğun, içindeki parçacık miktarı en yüksek havaydı. Buna yangınla ortaya çıkan kimyasallar da eklendi. Bunlar sadece evlerde çıkan yangınlardan sonra yayılan kimyasallar değil, gökdelenlerin ve binlerce litrelik uçak yakıtının patlamasıyla ortaya çıkan kimyasalları da içeriyor.





Prezant, New York Sağlık Dairesi’nin 11 Eylül saldırılarından önce kentte görev yapan her itfaiyecinin akciğer fonksiyon değer ve ölçülerine ilişkin bilgileri dosyaladığını söylüyor.

Uzmanlar, 2006’da yaptıkları araştırmada, dosyalardaki verilerle karşılaştırıldığında, gökdelenlerin çöktüğü alana giren itfaiyecilerin % 20’sinin, sağlık görevlilerinin de % 22’sinin akciğer fonksiyonlarının normalin altına indiğinin belirlendiğini kaydediyor. 11,700 acil yardım görevlisini kapsayan ve 2008’de yapılan araştırmada ise itfaiyecilerin %13’ünün, sağlık görevlilerininse neredeyse dörtte birinin akciğer fonksiyonlarının yetersiz olduğu ortaya çıktı.



New York’taki Albert Einstein Üniversitesi Tıp Merkezi’nden akciğer ve solunum yolları uzmanı David Prezant, acil yardım görevlilerinin bugün de başta astım ve kronik bronşit olmak üzere solunum yolları hastalıklarından şikayetçi olduğunu söylüyor. Doktor, “Kalıcı olan bu hastalıklar uzun vadeli tarama ve yoğun tedavi gerektiriyor,” diye konuşuyor. Prezant, ilk müdahaleyi yapan acil yardım personelinin % 3’ünün gökdelenlerin çökmesiyle ortaya çıkan zehirli toz nedeniyle kalıcı hastalıklara yakalandığını belirtiyor.



Prezant ve meslektaşlarının Dünya Ticaret Merkezi gökdelenlerine düzenlenen terör saldırılarından hemen sonra bölgeye müdahale eden acil yardım görevlilerinde görülen sağlık sorunlarına ilişkin raporu, New England Tıp Dergisi’nde yayınlandı.