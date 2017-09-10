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"11 Eylül’de Silivri'deyiz"

Cumhuriyet davası 11 Eylül’de Silivri Cezaevi’nde görülecek

10 Eylül 2017 11:29

Cumhuriyet Davası Koordinasyonu, 11 Eylül'de görülecek Cumhuriyet davası duruşmasına çağrı yapmak için Kadıköy Boğa Heykeli’nin önünde buluşarak Kadıköy sokaklarında Cumhuriyet gazetesi dağıttı.

Boğa Heykeli’nin önünde başlayan gazete dağıtımını yapanlar arasında yazarlar, aydınlar, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) temsilcilerinin yanı sıra Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, DİSK Basın-İş Genel Başkanı ve Cumhuriyet gazetesi Yazıişleri Müdürü Faruk Eren, Spor Servisi Müdürü Arif Kızılyalın ve Sendika. org editörü Ali Ergin de yer aldı. Grup Gazetemizin tutuklu Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper’in ismini okuyarak “Özgürlük” diye haykırdı. 

Cumhuriyet'in haberine göre, çevredeki yurttaşlar ve esnaf alkışlayarak gruba destek verdi. Grup gazete dağıtırken “Hakikatleri dile getirdiği için tutuklanan beş arkadaşımızı pazartesi alacağız” ifadelerini kullandı. Kalkedon Meydanı’nda konuşan gazetemizin Yazıişleri Müdürü Eren, “Tüm tutuklu gazeteciler için Cumhuriyet gazetesine destek vermeye gidiyoruz. Bütün arkadaşlarımızın serbet bırakılmasını istiyoruz. Basın ve ifade özgürlüğünün genişletilmesini istiyoruz. Bütün arkadaşlarımızı alacağız” diye konuştu.

Belediyelerden çağrı

Cumhuriyet davasının 11 Eylül’de Silivri Cezaevi’nin karşısındaki duruşma salonunda görülecek ikinci celsesi öncesi Sarıyer, Avcılar, Maltepe, İzmir Seferihisar, Eskişehir Odunpazarı, Bursa Nilüfer belediyeleri ilan panolarına astıkları afişlerle davaya katılım çağrısı yaptı. Aynı belediyeler 24 Temmuz’daki ilk duruşma öncesinde de duruşmaya katılım çağrısında bulunmuştu.

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