11 Eylül törenlerinde cami tartışması

T24

Miting düzenlediler

Washington'da, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri anmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.Washington Anıtı'nın yanında düzenlenen etkinliğe ellerinde bayrak ve pankartlarla gelen Amerikalılar, saldırılarda hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, Amerikan Marşı'nı okudu.Etkinlikte, daha çok, Başkan Barack Obama yönetimi ile "sıfır noktası"na İslam Kültür Merkezi kurulması projesi eleştirildi. Bazı Amerikalılar, Müslümanların ülkelerinin bir parçası olduğunu, ancak o bölgede cami istemediklerini söyledi.Öte yandan, bu yıl, bazı grupların, 11 Eylüle denk gelen Ramazan Bayramının üçüncü gününde kutlama yapılmamasını istediği ABD'de, başkent Washington'daki festival ve jazz konserleri gibi programlar, 11 Eylül saldırılarını anma törenlerinden etkilenmedi.Başkentin en popüler alanlarından Kongre Binası ile Washington Anıtı arasındaki alanda, "Siyah Ailelerin Toplanması Kutlamaları" çerçevesinde müzik, dans ve çocuklara yönelik eğlence aktiviteleri düzenlendi.New York'ta, 11 Eylül terör saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler'e 2 blok ötede yapılması planlanan "İslami Kültür Merkezi"nin inşa edilmesini destekleyen gruplar, Dünya Ticaret Merkezi bölgesinde büyük bir miting düzenledi.Aralarında Müslüman Amerikalılar kadar diğer dinlere mensup Amerikalıların da bulunduğu kalabalık grup, 2 saat boyunca İslami Kültür Merkezi'ne karşı çıkan Hristiyan grupları protesto etti.Mitinge katılan konuşmacılar, "Müslüman Amerikalılar Saldırı Altında, Buna Karşı Koyalım, Dayanışma Gösterelim", "Müslüman Kardeşlerimizin Yanındayız", "Irkçılığa ve İslam Fobisine Son", "İslam New York'ta 400 Senedir Yaşıyor", "11 Eylül Teröründen Duyduğumuz Üzüntü Irkçılığa Mazaret Olamaz" şeklinde sloganlar attılar.Aralarında New York sendikaları, rahipler, başka ülkelerden gelen Müslümanlar ve Amerikalı Müslüman grupların temsilcileri bulunan konuşmacılar, İslamiyet ve Müslümanlığın ABD'nin düşmanı olmadığını, "fanatik düşüncelere sahip kişilerin asıl düşman olduğunu" belirttiler.İslami Kültür Merkezi'ne karşı çıkmanın altında İslamiyete karşı düşmanlık olduğunu savunan gruplar, Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin birazdan başlayacak karşı gösteriye katılmasından da utanç duyduklarını belirttiler.