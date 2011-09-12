-11 Eylül terör saldırılarının 10. yıl dönümü WASHINGTON (A.A) - 12.09.2011 - ABD'de 11 Eylül 2001 tarihindeki terör saldırılarının 10. yıl dönümünü anma etkinlikleri kapsamında başkent Washington'da bir araya gelen farklı dinlere mensup Amerikalılar ve dini liderler, dinlerarası sevgi, kardeşlik ve hoşgörü mesajları verdi. Washington Ulusal Katedrali tarafından kentteki en büyük sinagog olan Washington İbrani Kongregasyonu'nda düzenlenen toplu ayin, Müslüman, Hristiyan, Musevi, Budist ve Hindu din adamlarını ve kalabalık bir izleyici topluluğunu ortak bir amaç için bir araya getirdi. Törende Washington Ulusal Katedrali Başrahibi III. Samuel T. Lloyd, Washington Piskoposu John Bryson Chane, Washington İbrani Kongregasyonu Kıdemli Hahamı Bruce Lustig, Tibetli Budist rahip Jetsün Khandro Rinpoche, Hindu din adamı Dr. D.C. Rao ve Kuzey Amerika İslam Toplumu adlı kuruluşun Başkanı İmam Muhammed Mecid, hangi dine mensup olurlarsa olsunlar tüm insanların bir bütün olduğu, herkesin birbirine saygı, sevgi ve merhametle yaklaşması gerektiği ve dinlerarası dayanışmanın önemine dair duygu yüklü konuşmalar yaptılar. Dini liderlerin birlikte dualar ettiği ve kendi kutsal kitaplarından bölümler seslendirdiği ayinde, farklı dinlere ait ilahilerle birlikte, ezan da okundu. Ayin sırasında Mevlana Celaleddin Rumi'nin aşk temalı bir şiiri de izleyicilerle paylaşıldı. Ayinin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kuzey Amerika İslam Toplumu Başkanı İmam Muhammed Mecid, kentteki en eski sinagoglardan birinin Müslümanlar, Hristiyanlar, Museviler, Hindular ve Budistlere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, birlikte bağnazlığa, nefrete ve şiddete karşı çıktıklarını ve insanlar arasında sevgi, uyum ve karşılıklı anlayışa verdikleri desteğin altını çizdiklerini belirtti. Mecid, 11 Eylül saldırıları sonrasında Müslümanların uğradığı ayrımcılığın hala bir ölçüde etkisini sürdürdüğünü, ancak ABD genelinde Müslümanlara karşı bağnazlık ve nefrete karşı çıkan Hristiyan ve Musevilerin varlığının kendisine umut verdiğini söyledi. -"Bir dine karşı saldırı, tüm dinlere saldırıdır"- "Bir dine karşı saldırının tüm dinlere saldırı olduğunu" ifade eden Mecid, tüm dünya liderlerine ve Müslümanlara bir mesaj vermek istediğini kaydederek, "Bizler tüm insanlık olarak tek bir aileyiz. Anlaşamadığımız hususlar olabilir, aramızda gerginlikler bulunabilir, ama bunlar diyalogla, karşılıklı anlayış ve saygıyla çözülebilir. Çeşitliliklere inanmalı, bunu kabul etmeli ve korumalıyız" dedi. AA muhabirine konuşan Hindu din adamı Dr. Rajwant Singh de 11 Eylül terör saldırılarından sonra insanlar arasında bir çeşit önyargı ve bağnazlık ortamının oluştuğuna dikkati çekerken, saldırıların 10. yıl dönümü vesilesiyle farklı dinlere mensup din adamları olarak birbirlerine karşı sevgi mesajları vermek için bir araya geldiklerini anlattı. Singh, sadece Amerika'da değil, tüm dünya genelinde halklar arasında barış, sevgi ve uyumun hakim olması gerektiğini vurguladı. Washington Ulusal Katedrali Başrahibi III. Samuel T. Lloyd da AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, sinagogdaki etkinlikte, 11 Eylül saldırılarında olanları, yaşanan trajediyi ve kayıpları tekrar hatırladıklarını ve yaşananlardan çıkardıkları derslere dayanarak bundan sonra nasıl bir yol izlemeleri gerektiği üzerinde durduklarını söyledi. Lloyd, dinlerarası uyum konusunda 11 Eylül saldırılarını izleyen 10 yıl içinde zorlu dönemler yaşadıklarını, ancak bu konuda ilerleme sağlanacağından umutlu olduklarını ve barışın elçileri olma yolunda birlikte çalıştıklarını belirtti. Dinin insanlar arasında bölünmelere yol açıcı değil, onları birleştirici bir unsur olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Lloyd, farklı dinlere mensup kişiler arasında anlayış köprüleri inşa etmeleri gerektiğinin altını çizdi. -Sinagogda ezan ve namaz- Washington İbrani Kongregasyonu Kıdemli Hahamı Bruce Lustig de AA muhabirine verdiği demeçte, 106 yıllık sinagog olarak farklı dinlere mensup kişilere ve etkinliklere her zaman kucak açtıklarını anlattı. Hristiyanlar, Museviler ve Müslümanların birbirlerine yabancı olmadığını, birbirlerinin kardeşi olmayı öğrenmeleri gerektiğini vurgulayan Lustig, sinagogda ezan okunmasının, aralarındaki birlik ve sevginin varlığını gösteren bir işaret olduğunu belirtti. 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri kapsamında, ayinin ardından, Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Hinde ve birçok farklı inanca mensup 1000 kadar Amerikalı, "Birlik Yürüyüşü" adı altında toplanarak, dinlerarası birlik, beraberlik ve hoşgörü çağrısı yaptı. Washington İbrani Kongregasyonu'ndan başlayan yürüyüş öncesinde Müslüman katılımcılar, sinagogda İmam Kasım İbn Ali Han tarafından okunan ezanın ardından namaz kıldı. -"11 Eylül saldırıları radikal Müslümanların işi"- Namaz kılan gruptan Hacı İdris adlı Afrika kökenli bir Amerikan vatandaşı, AA muhabirine, bir sinagogda ezan okunması ve namaz kılmalarının, Museviler ile Müslümanlar arasındaki birliği simgelediğini söyledi. "Müslümanlar ve Museviler olarak birlikte dua etmememiz için bir neden göremiyorum" diyen İdris, farklı dinlere mensup kişiler arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasının önemini dile getirerek, "Müslümanları sevmeyen insanlar hala mevcut, ama bunların sayısı giderek azalıyor. 11 Eylül saldırıları gerçek Müslümanlar tarafından değil, radikal Müslümanlar tarafından yapıldı. Bu saldırıları onaylamıyorum ve hiçbir gerçek Müslümanın da onayladığını düşünmüyorum" diye konuştu. İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair de Birlik Yürüyüşü dolayısıyla gönderdiği video mesajında, yürüyüşün, sadece bugünün değil, daha önemlisi, gelecek nesiller için küresel etki yaratması açısından büyük bir önem taşıdığını kaydederek, aralarındaki farklılıkları bir kenara iterek, ortak insanlığın kucaklanması ihtiyacını dile getirdi. -Amerikalı ünlü İslam alimi ayakta alkışlandı- Yürüyüşten önce sinagogda yapılan konuşmalarda söz alanlardan biri olan Amerikalı ünlü İslam alimi Şeyh Hamza Yusuf, bu özel günde farklı dinlerin mensupları olarak tek bir "insanlık ailesi" çatısı altında bir araya geldiklerini söyledi. Amerika'nın çeşitlilikleri içinde barındıran bir ülke olduğunu, Müslümanların, Hristiyanların, Musevilerin, Hinduların, hatta ateistlerin bile ailenin bir parçasını oluşturduğunu ifade eden Yusuf, 11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümünün, dinlerarası hoşgörü ve sevgide nelerin yanlış yapıldığının bir hatırlatıcısı olması gerektiğini kaydederek, "Birbirimizle diyalog kurmalı, dayanışma ve birlik içinde olmalı ve karşılıklı merhamet göstermeliyiz" dedi. Yusuf'un farklı dinlerarasında birlik ve beraberlik ihtiyacını vurgulayan ve duygu yüklü ögeleri içinde barındıran konuşması izleyicilerden büyük alkış alırken, bazı izleyicilerin, konuşmasının ardından Yusuf'u ayakta alkışladığı gözlendi. -Amerikalılardan camiye yoğun ilgi- Yürüyüş sırasında küçük gruplar halinde farklı dinlere ait ibadethaneler gezildi ve bu kapsamda Washington İslam Merkezi ve camisi de ziyaret edildi. Amerikalıların, caminin içini gezmek için uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Camiyi ziyaret edenlerden Judy Orvos adlı bir Amerikalı, ilk kez bir caminin içine girdiğini belirterek, "İçerisi çok harika bir yer, çok barışçıl" dedi. Margaret adlı bir başka Amerikalı ise, ikinci kez bir camiyi ziyaret ettiğini söyleyerek, caminin içerisini, "çok barışçıl, huzurlu ve ruhani" şeklinde niteledi. Colleen adlı 12 yaşındaki bir Amerikalı çocuk ise, camiyi ziyaretinin kendisi açısından çok ilginç ve farklı bir deneyim olduğunu söyleyerek, Birlik Yürüyüşü'nde farklı dinlere mensup kişilerle bir arada yürümenin kendisi için çok anlamlı olduğunu kaydetti. -"Birlik yürüyüşünü ileride belki İstanbul'da da yaparız"- Yürüyüşü organize eden kuruluşun başkanı Kyle Poole da 11 Eylül saldırılarından sonra farklı dinlerden insanlar arasında birbirleri hakkında daha fazlasını öğrenme konusunda bir merak uyandığını ve bu sayede Birlik Yürüyüşü fikrinin doğduğunu anlattı. Her bir ibadethanenin insanlara kapılarını açtığı bu özel yürüyüşün, halkları bir araya getirme ve birbirlerini hakkında merak ettiklerini öğrenme konusunda bir fırsat yarattığını söyleyen Poole, Birlik Yürüyüşü'nü ilerleyen zamanda İstanbul'da da organize etmeyi umut ettiklerini kaydetti.