-11 EYLÜL TERÖR KURBANLARI NEW YORK'TA ANILIYOR NEW YORK (A.A) - 11.09.2010 - ABD'nin New York kentinde, 11 Eylül 2001 tarihindeki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenleniyor. Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terör saldırılarında yerle bir olan İkiz Kuleler'den geri kalan ''Sıfır Noktası''nda inşaatın devam etmesi nedeniyle, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen tören için, geçen yıl olduğu gibi yine, enkaz alanının hemen yanında bulunan Zuccoti Parkı seçildi. Tören, Dünya Ticaret Merkezi'nin 11 Eylül saldırılarında yer yer yırtılan Amerikan bayrağının New York polis bandosu tarafından sahne alanına getirilmesi, ardından Amerikan Marşı'nın çalınıp hep bir ağızdan söylenmesiyle başladı. Tören alanını sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen ve terör saldırılarında yakınlarını kaybeden aileler doldurdu. Aileler ellerinde 11 Eylül'de kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını ve Amerikan bayraklarını tutuyor ve töreni ayakta izliyorlar. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, ilk uçağın Kuzey Kulesi'ne çarptığı yerel saatle 08.46'da (TSİ 15.46) çalınan çanın ardından yaptığı konuşmada, tören alanının "dayanışma ve şefkat" duygularıyla dolduğunu, 11 Eylül'ün hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. Bloomberg, 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'nde hayatını kaybeden 2752 kişinin isimlerinin tek tek yakınları ve gelecek yıl ziyarete açılacak "11 Eylül'ü Anma Müzesi"nde çalışanlar tarafından okunacağını söyledi. İkinci uçağın Güney Kulesi'ne çarptığı saat olan yerel saatle 09.03'te terör kurbanlarını anmak için yine çanlar çalındı ve saygı duruşunda bulunuldu. Törene eşiyle birlikte katılan ABD Başkan Yardımcısı John Biden da isimlerin okunduğu kürsüye çıkarak duygulu bir şiir okudu. New York Valisi David Paterson da yaptığı konuşmada, "Bugünün herşeye rağmen umut günü" olması gerektiğini belirtti. Daha sonra Güney Kule'nin çöktüğü 09.59'da da çanlar bir kez daha çaldı ve yine bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. New York'un eski belediye başkanı Rudolph W. Giuliani de çanın çalınmasının ardından kürsüde şiir okudu. Bu arada başta Dünya Ticaret Merkezi alanı ve çevresi olmak üzere kentte sabahın erken saatlerinden beri güvenlik önlemleri arttırıldı ve tören alanına yakın yerlerin bir bölümü trafiğe kapatıldı.