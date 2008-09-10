'11 Eylül tehditleri' yine başladı

>> Dünyayı sarsan gün: 11 Eylül



ABD’deki 11 Eylül terör saldırılarının yıldönümü öncesinde El Kaide terör örgütü mesaj vermeye başladı. Örgütün basın kolu El Sahab, bir İslami internet sitesi aracılığıyla, 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde “izleyicileri memnun edeceklerini” duyurdu.Uçakların New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne çarptığı sırada çekilen fotoğraflarının da gösterildiği mesajda, “Allah’ın izniyle sizleri memnun edecek şeyleri görmek için 11 Eylül’ü bekleyin” denildi.El Kaide’nin 2 numarası Eymen El Zevahiri, önceki gün El Cezire televizyonunda yayımlanan video mesajında, İran’ı Afganistan ve Irak’taki Amerikan güçleriyle işbirliği yapmakla suçlamıştı. Zevahiri, Irak’taki Şiileri de “cihat çağrısı yapmamak ve haçlı işgalcilerine karşı silaha sarılmamakla” eleştirmişti.