T24 LogoT24 Logo
Dünya

'11 Eylül tehditleri' yine başladı

ABD’deki 11 Eylül terör saldırılarının yıldönümü öncesinde El Kaide terör örgütü mesaj vermeye başladı.

10 Eylül 2008 03:00

ABD’deki 11 Eylül terör saldırılarının yıldönümü öncesinde El Kaide terör örgütü mesaj vermeye başladı. Örgütün basın kolu El Sahab, bir İslami internet sitesi aracılığıyla, 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde “izleyicileri memnun edeceklerini” duyurdu.

Uçakların New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne çarptığı sırada çekilen fotoğraflarının da gösterildiği mesajda, “Allah’ın izniyle sizleri memnun edecek şeyleri görmek için 11 Eylül’ü bekleyin” denildi.

>> Dünyayı sarsan gün: 11 Eylül

El Kaide’nin 2 numarası Eymen El Zevahiri, önceki gün El Cezire televizyonunda yayımlanan video mesajında, İran’ı Afganistan ve Irak’taki Amerikan güçleriyle işbirliği yapmakla suçlamıştı. Zevahiri, Irak’taki Şiileri de “cihat çağrısı yapmamak ve haçlı işgalcilerine karşı silaha sarılmamakla” eleştirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24